Kıbrıs Gazisi Göktaş 71 yaşında hayatını kaybetti
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Afyonkarahisarlı Kıbrıs Gazisi Mehmet Göktaş 71 yaşında hayatını kaybetti.
Afyonkarahisarlı Kıbrıs Gazisi Mehmet Göktaş 71 yaşında hayatını kaybetti.
Göktaş yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Göktaş'ın Çavdarlı köyünde gerçekleştirilecek askeri tören sonrası toprağa verileceği kaydedildi. Törene protokol üyelerinin de katılması bekleniyor.
Öte yandan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşı'da bir taziye mesajı yayınlayarak Göktaş ailesine başsağlığı dileklerini iletti. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel