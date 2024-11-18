Üye Girişi
Haberler

Kıbrıs Gazisi Dursun Okan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Dursun Okan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Dursun Okan, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Dursun Okan (70), Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da ikamet eden Kıbrıs Gazisi Dursun Okan, 17 Kasım 2024 Pazar günü İstanbul'da hayatını kaybetti. Aslen Amasya'nın Taşova ilçesinden olan Kıbrıs gazisi Dursun Okan'ın cenazesi memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Yukarıbaraklı köyüne getirilen Okan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi. Dursun Okan'ın ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Taşova Kaymakamı Salih Kartal ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır

MSB'den teğmenlerin başını yiyen törenle ilgili yeni açıklama

 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL

Sanık kürsüsüne çıkan örgüt lideri aylık gelirini açıkladı

 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor

Salondan atılan avukat mahkeme başkanına ateş püskürdü
Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif

Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen teğmene sürpriz teklif
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yemekteyiz Nuray kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nuray Aytekin kaç yaşında, nereli? 18 Kasım hangi burç? 18 Kasım burç özellikleri nelerdir? Yemekteyiz Ferahnaz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ferahnaz Sarızeybek kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Sultan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sultan Karagöz kaç yaşında, nereli? CANLI ALTIN FİYATLARI 18 KASIM | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yenidoğan Çetesi duruşmasında ne oldu? 18 Kasım Yenidoğan Çetesi davası son gelişmeler! Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı? Arda Güler hangi takıma gidecek? 19 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Kova, Aslan burcu yorumu! 19 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ehliyet süresi uzatıldı mı? DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları kim, gözaltına mı alındı? Gelinim Mutfakta Beste kimdir? Beste kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.