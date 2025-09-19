Kıbrıs Gazisi Demirhan: 'Bir daha bize iş düşerse vatanımız, milletimiz için savaşmaya hazırız'

Çanakkale'de yaşayan Kıbrıs Gazisi Aladdin Demirhan, 19 Eylül Gaziler Günü'nde harekat günlerini yad etti. 72 yaşındaki Demirhan, "Bir daha böyle bize iş düşerse, hiç düşünmeden, tekrar tekrar, seve seve, vatanımız milletimiz için savaşmaya hazırız" dedi.

14 Ağustos'ta 1974'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta başlattığı 2'nci Barış Harekatına katılan Gazisi Aladdin Demirhan, 19 Eylül Gaziler Günü'nde harekat günlerini yad etti. Gazi Demirhan, harekatta yaşadıklarını anlatırklen duygusal anlar yaşadı. Demirhan, harekata başta katılamayacağını anladığında arkadaşlarının yerine gitmek için bölük komutanından izin istedi. Komutanından olumsuz tepki almayan Demirhan arkadaşını ikna etmeye gitti fakat her biri vatan için savaşmak isteyen askerler oldukları için anlaşamadılar. Tam o sırada ise bölüğe harekat için tekrar gelen haberde harekata katılabileceğini öğrendi ve büyük sevinç yaşadı. Gazi Demirhan, hem Türkiye'de hem de Kıbrıs'ta barış harekatı sırasında yaşadıklarını anlattı.

Harekata katılmaya son anda hak kazandı

Kıbrıs Gazisi Aladdin Demirhan, bölüğünden Barış Harekatı için gelen ilk çağrıda yaşadıklarını şöyle anlattı: "74 yılında Ağrı Doğubayazıt'ta askerlik görevimi yaparken aynı zamanda kantincilik yapıyordum. 20 Temmuz'da 1'inci harekat başladı. Harekattan birkaç gün sonra kantini kapatıp koğuşa yatmaya giderken bölük binasının önünde büyük bir olağanüstü hareketlilik gördüm. Doğru oraya gittim. İlk karşılaştığımı arkadaşıma neden toplandıklarını sorduğumda Kıbrıs harekatına katılmak üzere bölüğümüzden beş tane asker şoför istediklerini söyledi. Onu söyleyince ben de gitmek istediğimi söyledim ama gidecekleri belirlendiğini söylediler. Ben de o beş kişinin içerisinden birine gittim, 'Sen gitme. Senin yerine ben gideyim' dedim, kabul etmedi. Ben de komutana gittim. Bölük komutanımıza durumu anlattım. Bölük komutanımız da bir şey demedi. Sen kantindesin gidemezsin falan öyle bir şey söylemedi. Ben de bundan cesaret alarak bastırdım tekrar o arkadaşa giderek senin yerine ben gidiyorum dedim. Arkadaşım başladı ağlamaya, illa ben gideceğim, yok sen gideceksin, ben gideceğim tartışmasını yaparken bölüğe bir telefon daha geldi ve şoför sayısını 10 kişiye çıkarttılar. 10 kişiye çıkınca 6'ncı kişi de ben oldum ve böylelikle Barış Harekatına katılma şansını elde ettim."

Barış Harekatına katılan askerlere vatandaştan yoğun ilgi geldi

Kıbrıs Barış Harekatına otobüslerle gittikleri sırada Doğubayazıt'tan Mersin'e gidinceye kadar vatandaştan büyük ilgi gördüklerini belirten Gazi Aladdin Demirhan, "O gece hazırlık yaptık, seçildikten sonra. Ertesi sabah garnizonun meydanında bizleri uğurlamak için toplantı yapıldı. Oradan otobüslerle bizi uğurladılar. Davul zurnalarla uğurladılar. Doğubayazıt'tan Mersin'e gidinceye kadar geçtiğimiz her yerde, il, ilçe, mezra, her yerde büyük ilgiyle karşılandık. Seyyar satıcılar dahi tezgahlarında ne varsa onları bize ikram etmek için yarıştılar. O şekilde Mersin'e, limana ulaştık. Mersin'den geldiğimizde liman çok kalabalıktı, erzak, mühimmat, araç gereç, liman tıklım tıklım doluydu.Erzakları genelde hibe olarak vatandaş ikram etti askerlere, o şekilde toplandı" dedi.

"Savaş çok kötü bir şey"

Mersin Limanı'ndan çıkarak Kıbrıs'a vardıklarında gördüğü kötü manzarayı aktaran Gazi Demirhan, "Limanda bir gün beklemeden, Ertuğrul Gemisi'ne binerek Kıbrıs'a geçtik. Kıbrıs'a yaklaşınca çıkartma gemilerine aktarıldık, oradan Kıbrıs'a geçmiş olduk. 1'inci harekatın etkilerini gördük. Çok kötü bir görüntü vardı, binalar harap olmuş şekildeydi. Öyle 2'nci Harekata hazırlık yapıldı. 14 Ağustos'ta ikinci harekat başladı. Harekat esnasında Lefkoşa kenarından biraz uzak bir mesafeden geçerken havan topu atışıma tutulduk. Havan topu, öyle bir top ki bir atıldığı yerde patlıyor oradan patladıktan sonra çıkan mermi havada ıslık çalıp geliyor düştüğü yerde tekrar patlıyor patladıktan sonra şarapnel, binlerce şarapnel parçasına bölünüyor o şarapnel parçaları da can alıyor. Harekat esnasında orada gördüğüm bir yerleşim merkezinde bulunuyorduk. Çocuklar, halk bizi ilgiyle izlerken bu top atışı başladı.3 kardeş en büyükleri 8-9 yaşlarında iki de küçük kardeşi var. Top atışı başlayınca o büyük olan, bir kardeşini kucağına almış, bir tanesinin de elini tutmuş onları kurtarmak için çabaladığını görünce çok duygulanmamak elde değil. Çok acı şeyler, savaş çok kötü bir şey. Havan topu atışı devam ederken bir müddet sonra bizim uçaklarımız geldi. Uçaklar havan topu atışı yapıldığı yeri imha etti. Bizi de kurtardılar. Yoksa o da çok zaiyat verecektik" ifadelerini kullandı.

Manastıra Türk bayrağı asmaya gelen askerler alkışlarla karşılandı

Harekat sonrasında bayrak direklerine Türk bayraklarını asmaya giderken bir manastırda sevinçle karşılandıklarını anlatan Kıbrıs Gazisi, "Kayseri Hava İndirme Tugay'ının komando askerlerini taşıyordum arabayla, hareket sırasında. Harekattan sonra alan temizliği yapa yapa gidiyoruz. O ince burnun en sonunda manastır var. Manastıra geldik, manastırda çalışanların hepsi bizi karşıladılar orada. Manastırın meydanında Yunan bayrağı vardı. Biz gittik Yunan bayrağını indirdik. Kendi bayrağımızı çektik direğe. Papazlar, oradaki rahipler, görevliler, hepsi alkışladılar" şeklinde konuştu.

"Vatanımız, milletimiz için savaşmaya hazırız"

Tüm gaziler adına gerekli bir durum söz konusu olduğunda vatan ve millet için savaşmaya tekrar hazır olduklarını vurgulayan Kıbrıs Gazisi Demirhan, sözlerini şöyle tamamladı: "Oradan döndük. 7 ay kaldık biz orada. 2'nci Harekattan sonra harekat bitti zaten. Oradan günü gelenleri gönderiyorlar. Bizim de terhis günümüz geldi. Bizi getirdiler gene gemi ile Türkiye'ye geçirdiler. Büyük Ertuğrul Gemisiyle geçtik. Bir daha böyle, bize iş düşerse, hiç düşünmeden, tekrar tekrar, seve seve, vatanımız, milletimiz için savaşmaya hazırız. Bunu tüm gazi arkadaşlarım adına söylüyorum. İnanıyorum yani, tüm gazi arkadaşlarımıza inanıyorum." - ÇANAKKALE