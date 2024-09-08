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Kıbrıs Gazisi Cemal Çaytarla, Sivas'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Kıbrıs Gazisi Cemal Çaytarla, vefatının ardından Sivas'ta Ayyıldız Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Sivas Vali Vekili, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Çaytarla, Yukarı Tekke mezarlığına defnedildi.

Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Cemal Çaytarla Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün vefat eden Kıbrıs Gazisi Cemal Çaytarla için Ayyıldız Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Dereci, kurum müdürleri, STK temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından kılınan cenaze namazıyla Çaytarla Yukarı Tekke mezarlığında toprağa veridi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kıbrıs sivas

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