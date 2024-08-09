Kıbrıs Gazisi Bayram Ali Köfün'ün Son Yolculuğu
İzmir'de hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Bayram Ali Köfün, Karaman'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Köfün için düzenlenen cenaze törenine yakınları ve birçok yetkili katıldı.
İzmir'de hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Bayram Ali Köfün (71), memleketi Karaman'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs Gazisi Köfün için merkeze bağlı Çakırbağ köyü Esentepe Mahallesi Büyük Camii'de cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Namaza, Köfün'ün yakınları ile Karaman Vali Vekili Fatih Baysal, İl Emniyet Müdürü Osman Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Bayram Ali Köfün'ün cenazesi köy mezarlığında dualarla defnedildi. - KARAMAN