Kıbrıs Gazisi Ballıoğlu, astığı afişlerle gaziliğin önemine dikkat çekiyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Tuncer Ballıoğlu, 49 yıl önce yaşadıklarını dün gibi hatırlarken, dükkanı ve çevresine astığı afişlerle de gaziliğin manevi önemine dikkat çekmeye çalışıyor.

49 yıl önce, 20 Temmuz 1974'te başlayıp 18 Ağustos 1974'te sona eren Kıbrıs Barış Harekatı hafızalarda yerini korurken, Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği üyesi, Kıbrıs Gazisi Emekli Deniz Astsubayı Tuncer Ballıoğlu, yaşadıklarını hala daha unutamıyor. Efeler ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Ballıoğlu, gerçekleştirilen 2 harekatta da görev alırken "Allah tekrarını göstermesin ama gene olsa gene giderim. Her gün savaş ve gemim rüyalarıma giriyor" diyerek vatan sevgisini de gözler önüne seriyor.

Kıbrıs harekatında 24 yaşında olan Kıbrıs Gazisi Ballıoğlu, o günleri dün gibi hatırladığını ifade ederken, kendi imkanlarıyla işyeri ve çevresine astığı afişlerle de şehitlik ve gaziliğin manevi önemine dikkat çekiyor. Her yıl 19 Eylül günü kutlanan Gaziler Günü'nden bir hafta öncesinde, gözü gibi sakladığı Gaziler Günü afişlerini işyerine asarak farkındalık oluşturmayı hedefleyen Ballıoğlu, özellikle genç ve çocukların dikkatini çekerek gazilikle ilgili fikir edinmelerini istiyor.

Tek isteğinin gazilere gereken manevi değerin verilmesi olduğunu ifade eden Kıbrıs Gazisi Ballıoğlu; "Gaziler Günü'nde protokol ziyareti oluyor, çelenk konuluyor ve bitiyor. Bizim günümüz 1-2 saate sığdırılıyor ama Gaziler Günü'nün biraz daha geniş çerçeveli işin manevi yönünü ortaya çıkaracak şekilde kutlanmasını isterim. Özellikle çocuklarımız, gençlerimiz gazilikle ilgili bilgilendirilmeli. Açıkçası bu yapılan kutlama törenleri bana kısır geliyor. Ben de bu Gaziler Günü afişlerini saklıyorum ve her yıl dükkanıma asıyorum. Elimden geldiğince çevremdeki esnafların dükkanlarına asıyorum. Hiç olmazsa buradan geçen bir kişinin dikkatini çeker. Bir çocuk görüp, gazilik nedir diye merak eder ve ailesine sorar, öğrenir diye düşünüyorum. Gazi, memleket için savaşıyor, gazi oluyor diye öğrenirler. Benim tek istediğim gazilerimize gereken manevi değerin yeteri kadar verilmesi. Özellikle Gaziler Günü'nün kurumlar bazında daha da zenginleştirilmesini, 1-2 saate sığdırılmamasını istiyorum" dedi.

"Afiş asma hikayem böyle başladı"

Aydın genelinde her yıl düzenlenen Gaziler Günü merasiminin sadece çelenk koymaktan ibaret olmamasını ve farkındalık oluşturacak etkinliklerle gaziliğin manevi değerinin artırılmasını istediğini belirten Ballıoğlu'nun afiş asma hikayesinin de buruk bir şekilde başladığını anlattı. Bir gün gittiği askerlik şubesinde asılı olarak gördüğü afişin, gönderilmesine rağmen çevredeki esnaflarca asılmadığını öğrenmesi üzerine yaşadığı burukluğun ardından kendisinin harekete geçtiğini ifade eden Ballıoğlu; "Gaziler Günü merasimden sonra derneğe gider otururduk, protokol gelirdi. O zamanlar derneğimizin camlarında görürdüm bu afişleri ama dışarılarda göremezdim. Geçtiğimiz senelerde de Gaziler Günü'nden bir kaç gün önce askerlik şubesine gitmiştim. O sıra şubede Gaziler Günü ile ilgili büyük bir afiş görmüştüm. İşimi bitirdikten sonra komutanın yanına gittim, kendimi tanıttım. Camda afişi gördüm, bunu nerelerde astınız diye sordum. Bize gelen afişlerden karşımızdaki birkaç işyerlerine gönderdim ancak asmadılar dedi. O zaman bana bir kaç tane verin ve etrafıma asayım dedim. Benim afiş asmam öyle başladı. Bu afişleri gören çocuklar, gazilikle ilgili bir fikir edinir, bilgi edinir gibisinden bu afişleri asıyorum. Tabi aslında yetmez ama kendi imkanlarımca gaziliğin manevi önemine dikkat çekmeye çalışıyorum. Ben istiyorum ki bu afişler Aydın genelinde çok olsun. En azından Gaziler Günü'nden bir hafta önce otobüslere, otobüs duraklarına, meydanlardaki panolara filan asılsın, en azından bir farkındalık oluşturulsun. Zihinlerde yer etsin. Bu bir çalışmayı gerektiriyor. Vatandaşların yoğun olduğu yerlerde bu afişler olsa daha dikkat çekici olsa keşke. Ben burada esnafım bir ayağım bağlı ama elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum" dedi. - AYDIN