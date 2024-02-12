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Kıbrıs Gazisi Ayhan Kaymak Toprağa Verildi

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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ayhan Kaymak, Gölyaka ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

DÜZCE(İHA) – Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ayhan Kaymak, toprağa verildi.

3 yıldır süregelen rahatsızlığı sonucu vefat eden Kıbrıs Gazisi Ayhan Kaymak vefat etti. Gölyaka ilçesi Elif Camiinde düzenlenen cenaze törenine Vali Selçuk Aslan, kaymak ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından kırış Gazisi Ayhan Kaymak Gölyaka Merkez Mezarlığına defnedildi. Vali Selçuk Aslan, merhum gazimize Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine ve yakınlarına taziyelerini sundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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