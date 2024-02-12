DÜZCE(İHA) – Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ayhan Kaymak, toprağa verildi.

3 yıldır süregelen rahatsızlığı sonucu vefat eden Kıbrıs Gazisi Ayhan Kaymak vefat etti. Gölyaka ilçesi Elif Camiinde düzenlenen cenaze törenine Vali Selçuk Aslan, kaymak ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından kırış Gazisi Ayhan Kaymak Gölyaka Merkez Mezarlığına defnedildi. Vali Selçuk Aslan, merhum gazimize Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine ve yakınlarına taziyelerini sundu. - DÜZCE