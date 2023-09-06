Kıbrıs gazilerinin anıları kitapta toplandı

Kastamonu'dan giderek Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan gazilerin hatıraları kitaplaştırıldı. Hem duygulandıran hem de gururlandıran hatıraların yer aldığı kitap, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatında görev alan Kastamonulu gazilerin hatıraları yazılan kitapta bir araya getirildi. Kıbrıs'ta Barış Harekatına katılan gazilerin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesine yazdıkları mektuplarla ulaştırdıkları hatıralar derlenerek kitaplaştırıldı. 55 gazinin hatırasının yer aldığı kitap, daha sonra Kastamonu Valiliğinin destekleriyle basıldı. Basılan kitap, Kıbrıs gazileri ve yakınları kadar okullar, kütüphaneler, kamu kurum ve kuruluş müdürlükleri gibi yerlerde de rağbet görüyor. Kıbrıs gazileri, hatıralarının yer aldığı kitaba gösterilen ilgiden ötürü büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

"Kıbrıs'a çıkarma yaptığımız sırada paraşütle atlayıp, 15 saniyede yerde olduk"

Kıbrıs'a çıkarma yaptıkları sırada paraşütle atladıklarından bahseden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu, "Atladıktan sonra Beşparmak Dağlarına hücum ettik. Maksat Girne'den çıkartmayı sağlamaktı. Onu da başardık. Kıbrıs, önemli bir savaştı. 'Kıbrıs, küçük bir yer, Türk askeri orada zorlanmamıştır' deniliyor ama iki günde 500 şehit verdik. Bize göre büyük bir savaştı. Ben, 20 yaşında delikanlıyım, savaşa katılmışım, komutanım bana ne emir verirse yapıyorum. Kastamonu'dan da 8 şehidimiz var. Allah'a şükür bizler savaştık, yara almadan geldik. Muharip Gazi unvanını aldık. Ben, en çok Beşparmak Dağlarında köyde kaldım. Ateşkes olmasına rağmen Rum askerleri hiç durmadan havan ateşi yapıyordu bulunduğumuz yere doğru. O gece çok fazla yaralı verdik. Sabah hava aydınlanınca gidip Rum mevzilerini imha ettik" dedi.

"Kitabımız her kesimden büyük rağbet görüyor"

Kıbrıs gazilerinin hatıralarının yer aldığı kitaba yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Mahmutoğlu, "Bizler, okullara konferanslara gidiyorduk. Bizden 'gazilik nedir' diye anlatmamızı istiyorlardı. Bizim de aklımıza 'bir kitabımız olsa da bunları dağıtsak' fikri geldi. Yönetim kurulumuzla görüştük. Valimiz de bizlere 'bir çalışma yapın' dedi. Bizler de bunun üzerine 150 gazimize mektup yazdık, Kıbrıs hatıralarını mektup halinde derneğimize göndermelerini istedik. 55 gazimiz bize dönüş yaptı. Biz de bunları bastırdık. Kitabımız çıkınca herkese de dağıttık. Bütün üyelerimize verdik. İlçelere gittik, Kaymakamlıklara, Belediyelere, okullara, kütüphanelere dağıttık. İyi olduğunu düşünüyoruz, okullara gidiyoruz şimdi, kitabımızı öğretmenlere veriyoruz, okul kütüphanesine koyuyor. Kurumlara bıraktık, şehir kütüphanesine bıraktık. Herkesin bir hatırası bulunuyor kitapta" diye konuştu.

"Kastamonu, 502 kişiyle en çok Kıbrıs'ta savaşan illerden bir tanesi"

Harekata katılan dernek üyelerinden Mehmet Kahyaroğlu ise, "Kastamonu, 502 kişiyle en çok Kıbrıs'ta savaşan illerden bir tanesi oluyoruz. Bizlerde hatıralarımızı bir kitap haline getirmek istedik. Pandemi dönemi de girdi, üç yıl gibi bir uğraşı verdik. Bin yıldır bu topraklarda savaşıyoruz ama bir hatıramız yok. Mesela Amerikalılar, Vietnam'da savaştı, binlerce filim yaptı. Ama bizlerde hiçbir dayanak yok. Kulaktan gelen, dedelerimizin anlattıklarıyla, okul kitaplarında okuduklarımızla yetiniyoruz. Dernek olunca da insanlar bizlerden bir beklenti içerisine girdi. Bizlerde hatıralarımız gelecek nesillere aktarmak için okullara, kütüphanelere, kurumlara, müdürlüklere, ilçelere dağıtıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kitap her kesimden ilgi gördü"

Harekata katılan dernek üyelerinden Gazi İlhan Durukoğlu da, "Kayseri Hava İndirme Tugayı Komando Birliğinden katıldım. Arkadaşlarımla birlikte çıkarma yaptık. Yanımda bulunan arkadaşlarımdan şehit olanlar oldu. Birinci harekat için boğaza indik, boğazdan da Beşparmak Dağlarına çıkarma yaptık. Ben, Kıbrıs'ta sıhhiye takımındaydım. Yaralıları taşıdım, tedavilerini yapmıştım. Ambulanslarla Kıbrıs'ta görev yaptım, bütün birliklere doktor verdiler. Kitabı çok güzel buldum. Arkadaşlarımla birlikte hep beraber hatıralarımız yazdık. Kitap her kesimden ilgi gördü, kitabımız beğenildi. Emekleri geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini

"Kıbrıs'ta yaşadıklarımızı yeni nesile aktarmak için hatıralarımızı yazdık"

Gazi Mustafa Demirkılıç ise, "Kıbrıs'taki soydaşlarımızı huzura kavuşturmak için bizler bu harekata katıldık. Allah'ın izniyle sağ salim memleketimize dönüş yaptık. Ama orada bıraktığımız arkadaşlarımız oldu, onların acılara halen daha içimizde. Derneğimiz adına bastırılmış olan kitabımızı çok güzel buldum" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU