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Bitlis'te Kıbrıs gazileri ve şehit aileleri Van Gölü'nde botla gezdirildi

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Bitlis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla deniz polisleri tarafından Kıbrıs gazileri ve şehit aileleri Van Gölü'nde botla gezdirildi. Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne gelen gaziler ve şehit yakınları, can yelekleri giydirilerek tekneye alındı. Tur sonrası yapılan açıklamalarda, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandığı ve etkinlikten memnuniyet duyulduğu belirtildi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle deniz polisleri tarafından Kıbrıs gazileri ve şehit aileleri Van Gölü'nde botla gezdirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne gelen Kıbrıs gazisi ve şehit ailelerine yönelik bot turu düzenlendi. Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı KB-1301 Şehit Çarşı ve Mahalle Bekçisi İsa Budak Botu bu kez gaziler için göle açıldı. Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği tarafından yapılan talep üzerine 15 gazi ve şehit yakınının katıldığı tur yaklaşık bir saat sürdü.

Tatvan Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne gelen gaziler, can yelekleri giydirilerek tekneye alındı. Teknenin Van Gölü'ne açılarak turladığı etkinlikte gaziler ve şehit yakınları doyasıya eğlendi. Tur sonrası açıklamalarda bulunan Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Yafes Akkaya, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ile şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün ilçemizde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkulu bir şekilde kutladık. Kutlamanın ardından polis kampına gelerek tekne turuna katıldık. Emniyet Müdürümüz ve ilçe kaymakamımızın öncülüğünde şehit yakınları ve gazilerimizle birlikte bu turu yaptık. Çok güzel bir tur oldu. Bütün şehit yakınları ve gazilerimiz adına yetkililerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kıbrıs Gazisi Kadri Taşdemir ise "Ben Kıbrıs gazisiyim. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Hükümet konağı önündeki programın ardından Bitlis Emniyet Müdürlüğü bir etkinlik hazırladı. Deniz turuna çıktık. Emniyet teşkilatımıza ve değerli amirlerimize bu tur için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Program yapılan ikramların ardından sona erdi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Van Gölü bitlis Kıbrıs Spor Yerel Spor Haberler

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