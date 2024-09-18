Kahramanmaraş'ta Gaziler Günü Kutlaması Başkonuş Yaylası'nda Gerçekleşti

Kahramanmaraş Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve vefat eden gazi eşleri, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bin 900 rakımlı Başkonuş Yaylası'na çıkarak temiz havada stres attı.

Türkiye'nin yayla turizminin önemli rotalarından biri olan Başkonuş Yaylası, Kıbrıs gazilerini ağırladı. İş adamı Serdar Erdoğanyılmaz'ın daveti üzerine bin 900 rakımlı yaylaya çıkan yaklaşık 50 gazi ve vefat eden gazi eşleri burada temiz havayı teneffüs edip, stres atma imkanı buldu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Tayfun Özbek, "19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Serdar abimizin daveti üzerine geldik. Bu anlamlı günde bizi davet edenlere çok teşekkür ederiz" dedi.

Başkonuş Yaylası işletmecisi Serdar Erdoğanyılmaz ise, "Şehit ve gazilerimiz bu topraklarımızın gerçek sahipleridir. Bu alanlar onların yeri. Gazilerimiz misafir oldular, her zaman da bu kapı onlara açık" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ