Kıbrıs gazileri: "48 yıl önce buradaydık" - Haberler

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Kıbrıs gazileri: "48 yıl önce buradaydık"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kıbrıs gazileri: '48 yıl önce buradaydık'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor' proje çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Kıbrıs gazileri, yavru vatanda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ' Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor' proje çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Kıbrıs gazileri, yavru vatanda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Kıbrıs gazileri, yavru vatanda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tatlısu Belediye Başkanı Kahramanmaraşlı Hayri Orçan, Paşaköy Belediye Başkanı Kahramanmaraşlı Habil Tülücü ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'ı makamında ziyaret etti.

48 yıllık aranın ardından tekrardan KKTC'yi ziyaret etme fırsatı bulan 46 Kıbrıs gazisi, hazırladıkları pankartla '48 yıl önce buradaydık, gerekirse yine geliriz' mesajı verdi.

Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Erdoğan Emrah Hatunoğlu, gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkin, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından şehrimizde yaşayan 46 Kıbrıs gazimizin katılımıyla gerçekleştirilen 'Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor' projesi çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'la makamlarında bir araya geldik. Nazik ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

cumhurbaşkanı Kahramanmaraş Ersin Tatar Kıbrıs Yerel Haberler

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