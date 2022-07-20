Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan Uyar: 'Bugün de böyle bir durumla karşılaşırsak yine giderim'

Bursa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muzaffer Uyar, "Ben de o dönem savaşa katılmış Hava İndirme Tugayında görevli çavuştum. Şu an 68 yaşındayım. Böyle bir durumla karşılaşırsak bu yaşımda hiç çekinmeden yine giderim" dedi.

Bursa'da 20 Temmuz 1974'te, Yunanlılar ve Rumların, Kıbrıslı Türklere karşı uyguladıkları baskı ve zulme son vermek ve adaya barış getirmek maksadıyla savaşa katılan gaziler, Mihraplı Şehitlik Abidesi'nde bir araya gelerek silah arkadaşlarını andı. Bursa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muzaffer Uyar, "Kıbrıs Barış Harekatının 48. yılını kutlamak maksadıyla gaziler olarak toplandık. Buradaki arkadaşlarımız 48 yıl önce işgalcileri yenilgiye uğratmıştır. Türkiye garantör ülke olarak, Zürih ve Londra antlaşmaları gereği Kıbrıs Barış Harekatı'yla adaya müdahale etmiştir. Savaşa katılan silah arkadaşlarımız Rumları ve Yunanları mağlup edip, şimdiki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) kurulmasına vesile olmuşlardır. Bu yüzden harekata katılan gazilerimize çok teşekkür ediyorum. Ben de o dönem savaşa katılmış Hava İndirme Tugayında görevli çavuştum. Şu an 68 yaşındayım. Böyle bir durumla karşılaşırsak bu yaşımda hiç çekinmeden yine giderim. Biz gazi ve şehitler yalnız unutulunca ölürüz" diye konuştu.

(Ahmet Burak Öztürk - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel