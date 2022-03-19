KGM: "Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafik otoyoldan verilmeye başlanmıştır"

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde meydana gelen kaza sonrası trafiğin otoyoldan verilmeye başlandığını açıkladı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kazaya karışan tüm araçlar kaldırılmış, temizlik yapılmış ve trafik otoyoldan verilmeye başlanmıştır. Trafik akışının D100'e aktarımına son verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel