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KGC'den Vali Gökmen Çiçek'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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KGC'den Vali Gökmen Çiçek'e ziyaret

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

KGC yönetimi sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Vali Çiçek ile istişare de bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve yönetimi ile bir süre sohbet etti. Başkan Köseadağ ve yönetimi, Vali Gökmen Çiçek'e yeni görevinde hayırlı olsun ve başarı dileklerinde bulundu.

Başkan Kösedağ, Çiçek'e Kayseri hakkında kısa bilgiler verdi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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