Kestel Belediyesi "Dünya Süt Günü"nde öğrencilere süt dağıttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kestel Belediyesi "Dünya Süt Günü"nde öğrencilere süt dağıttı

AA - Elif Özlem Çelikler - Yerel
 - Güncelleme:
Kestel Belediyesi 'Dünya Süt Günü'nde öğrencilere süt dağıttı

Kestel Belediyesi tarafından Dünya Süt Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Kestel Belediyesi tarafından Dünya Süt Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kestel Belediyesi ve Eker firmasının katkılarıyla Aile Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine sütün faydaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Hacivat ile Karagöz ve animasyon gösterilerine de yer verilen etkinlikte Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, çocuklara süt ikramında bulundu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tanır, şunları kaydetti:

"Süt sağlığımız açısından son derece önemli, alternatifi olmayan, tüketimi zorunlu olan hayati bir gıdadır. İşte bu hayati gıdanın tüketilmesi kadar önemli olan başka bir nokta ise üretilmesidir. Çünkü üretimi olmasa, tüketim talebi de hiçbir şey ifade etmez. Bu manada Bursalı süt üreticilerimizin kurumsal yapısı, organizasyonları ve çiftçi ile olan sağlıklı iletişimi sayesinde karşımızda örnek bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Bu manada üreticilerimizi tebrik ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha bu konudaki farkındalığı ortaya koyan bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyor, Dünya Süt Günü'nü kutluyorum."

AA / Elif Özlem Çelikler - Yerel

Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title