Kestel Belediyesi "Dünya Süt Günü"nde öğrencilere süt dağıttı - Haberler

Kestel Belediyesi tarafından Dünya Süt Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kestel Belediyesi ve Eker firmasının katkılarıyla Aile Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine sütün faydaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Hacivat ile Karagöz ve animasyon gösterilerine de yer verilen etkinlikte Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, çocuklara süt ikramında bulundu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tanır, şunları kaydetti:

"Süt sağlığımız açısından son derece önemli, alternatifi olmayan, tüketimi zorunlu olan hayati bir gıdadır. İşte bu hayati gıdanın tüketilmesi kadar önemli olan başka bir nokta ise üretilmesidir. Çünkü üretimi olmasa, tüketim talebi de hiçbir şey ifade etmez. Bu manada Bursalı süt üreticilerimizin kurumsal yapısı, organizasyonları ve çiftçi ile olan sağlıklı iletişimi sayesinde karşımızda örnek bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Bu manada üreticilerimizi tebrik ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha bu konudaki farkındalığı ortaya koyan bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyor, Dünya Süt Günü'nü kutluyorum."