Üye Girişi
Haberler

Kestanepazarı Derneği Başkanı'ndan Fetullah Gülen Açıklaması

Kestanepazarı Derneği Başkanı'ndan Fetullah Gülen Açıklaması
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyd Dayhan, Fetullah Gülen'in dernekleriyle hiçbir alakası olmadığını ve 53 yıl önce vaizlik görevinden kovulduğunu belirtti. Gülen'in ölümünün ardından yaptığı açıklamada, herkesin yaptıklarının hesabını Allah'a vereceğini vurguladı.

İzmir Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyd Dayhan, ismi 'Kestanepazarı' ile anılan teröristbaşı Gülen'in dernekleriyle hiçbir alakası olmadığını, vaizlik görevi yaptığı zamanlarda 1971 yılında buradan kovulduğunu belirtti.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşarken, terör örgütü yandaşları tarafından öldüğü açıklanan FETÖ silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü İzmir'de de sevinçle karşılandı. Teröristbaşının adını ilk duyurmaya başadığı ve 1967-1971 yılları arasında vaizliğini yaptığı Kestanepazarı Camii'nin adı ise bazı zaman Fetullah Gülen ile anılıyordu. İzmir'de 1945 yılında kurulan derneklerinin, hayırseverlerinin desteği ile Diyanet İşlerine bağlı faaliyetlerini sürdürdüğünü ve güzel nesiller yetiştirmeyi amaç edindiğini söyleyen Kestanepazarı Yetiştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyd Dayhan, ismi bazı zaman 'Kestanepazarı' ile anılan teröristbaşı Gülen'in dernekleriyle hiçbir alakası olmadığını, vaizlik görevi yaptığı zamanlarda 1971 yılında kovulduğunu dile getirdi.

53 yıl önce kovulmuş

Fetullah Gülen'in kendi görüşlerini cemaate yansıtmasından ötürü caminin vaizliği görevinden kovulduğunu belirten Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Başkanı Cüneyd Dayhan, teröristbaşının hiçbir zaman kendilerinden olmadığını vurguladı. Dayhan, "Yüz yılı aşkın kesintisiz Kur'an eğitimi veren Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği, kurulduğu günden bugüne kadar, içine sızmak isteyen hiçbir illegal şahsa müsaade etmemiştir. Tamamıyla Kur'an kurslarında Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı ve sahip olduğu öğrenci yurtları da Milli Eğitim Bakanlığımızın denetiminde faaliyetlerine devam etmektedir. Bizden önceki dernek başkanımız, 1967- 1971 yılları arasında Kestanepazarı Camii'nde vaizlik görevi yapmaktan başka hiçbir görevi olmayan bu şahsın kendi eserlerini okutmasından duyduğu rahatsızlıktan dolayı dönemin yönetim kurulu tarafından görevinden uzaklaştırılmıştır. İzmir'de kurumlardan uzaklaştırılan, Türkiye'de kurumlardan uzaklaştırılan ilk şahıs olarak kayda geçmiştir. ve şunu da rahatlıkla söyleyebilirim: Fetullah Gülen, derneğimizin hiçbir zaman ne yönetim kurulu üyesi olmuş, ne de üyesi olmuştur" dedi.

"Hesabını Allah'a verecek"

Gülen'in ölümüyle ilgili de konuşan Cüneyd Dayhan, "Onun ölümüyle de ilgili şunu söyleyebilirim: 'İnkarcılar için artık azap vakti gelmiştir' diyorum. Herkes yaptığının hesabını Allah'a verecek. Bu millete çektirilen bu millet için reva görülen her şeyin hesabını Allah'a verecekler" açıklamalarına yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Politika 3-sayfa Yerel Terör izmir

Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik

Bebek katili çete nasıl tespit edildi? Bakan Memişoğlu emniyet detayını ilk kez anlattı

 Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD'deki hastaneden açıklama var

 Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi

Hakan Şükür'ün ardından teröristbaşının manevi oğlu da sahneye çıktı
İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş

Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur Yüksel kimdir? Yağmur Yüksel kaç yaşında, nereli? Yağmur Yüksel'in hayatı ve kariyeri! Nicola Zalewski Beşiktaş'a mı geliyor? Zalewski Beşiktaş'a gelecek mi? A101 24 EKİM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Defne Joy Foster kimdir, ne zaman öldü? Oyuncu Defne Joy Foster nasıl öldü, kaç yaşında ve hangi tarihte öldü? BİM AKTÜEL KATALOĞU 23 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 23 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? BİM AKTÜEL KATALOĞU 22 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 22 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Çağla Tuğaltay ne zaman öldürüldü? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Çağla Tuğaltay cinayeti nedir? Çağla Tuğaltay cinayeti çözüldü mü? Canan Dağdeviren kimdir? Halk Tv konuğu Canan Dağdeviren kaç yaşında, nereli? Canan Dağdeviren biyografisi! ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı 22 Ekim canlı izle! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.