Kestane toplamaya gitti, uçuruma yuvarlanarak yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda kestane toplayan 50 yaşındaki Hacer Gümüş, yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaralı kadının imdadına yetişen ekipler, 3 saatlik çalışma neticesinde kadını bulunduğu yerden kurtardı.

Olay, dün akşam saatlerinde Geyve ilçesi Maksudiye Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Hacer Gümüş kestane toplamak için çıktığı ormanlık alanda uçuruma yuvarlandı. Gümüş'ten bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlattı.

Hacer Gümüş'ün yerini tespit eden ekipler, kurdukları ip istasyonu ile indikleri 20 metrelik uçurumdaki yaralı kadını yaklaşık 3 saat süren çalışmalar neticesinde kurtardı. Yaralı Gümüş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı. - SAKARYA