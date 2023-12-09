Kestane Balı Fiyatları Yükseldi: Müşteriler Etkileniyor

MUSTAFA USTA

Sinoplu bal satıcısı Uğur Özdemir, "Maliyetler de yükseldi. Her şey katı katına çıktı. Çerçeveler 3 liraydı 10 liraya çıktı, şeker 300 liradan 1500 liraya çıktı. Müşterilerimde etkileniyor. Haftada bir bal alan müşterilerim artık bütçesine bakıyor. İsteyenin istediği gibi alıp yeme şansı yok" dedi.

Sinop'ta kendi ürettiği balları satan Uğur Özdemir, kestane ağaçlarına bal arısı dadandığını ve maliyetlerin arttığını söyledi. Özdemir, şöyle konuştu.

"REKOLTE YOK DENECEK KADAR AZ. O YÜZDEN FİYATLARA İSTER İSTEMEZ YANSIDI"

"Kestane balında 3'te 1 oranında düşüş var. Kestane ağaçlarını bir hastalık vurdu, arıları da etkiledi. Kestane ürününü de etkiledi. Rekolte yok denecek kadar az. O yüzden fiyatlara ister istemez yansıdı. 600 liraya verdiğimiz kestane balı 1500 liraya yakın fiyatı buldu. Vatandaşların alım gücünde de düşme yaşandı. Biz yine de tezgahımızda bulundurmaya çalışıyoruz. Hepsi kendi ürünüm. Ben Sinop Arıcılar Birliği üyesiyim. Malım kalitelidir. Yerli ballar kestaneye göre güzel. Fakat dediğim gibi kestane balında sıkıntı var. Bizim satışlarımız da bu durumdan etkilendi. Sonuçta yatırım yapıyorsun. Kestane balı almak için arı hazırlıyorsun verim düşük olunca yaptığın masrafta ister istemez boşa gidiyor. Maliyetler de yükseldi. Her şey katı katına çıktı. Çerçeveler 3 liraydı 10 liraya çıktı, şeker 300 liradan 1500 liraya çıktı. Müşterilerimde etkileniyor. Haftada bir bal alan müşterilerim artık bütçesine bakıyor. İsteyenin istediği gibi alıp yeme şansı yok. Zengin müşteri geliyor ucuz diyor ama köylü vatandaş gelince bal pahalı diyor ve alamıyor. Biz de vatandaşın gözü kalmasın diye uygun fiyata vermeye çalışıyoruz."