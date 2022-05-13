KESOB Başkanı Övüç'den Başkan Özdoğan'a veda ziyareti - Haberler

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KESOB Başkanı Övüç'den Başkan Özdoğan'a veda ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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KESOB Başkanı Övüç'den Başkan Özdoğan'a veda ziyareti

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.

HACILAR, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti. Övüç yapılacak seçimlerde aday olmayacağını belirterek yeni seçilecek yönetim kuruluna başarılar diledi.

İki dönemdir KESOB başkanlığı görevini yürüten Ahmet Övüç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret ederek vedalaştı. Övüç, Kayseri'de uzun yıllar oda başkanlığı görevinde bulunduğunu belirterek, "Elimizden geldiği kadar şehrimize hizmet etme imkanı bulduk, bundan sonraki dönemde göreve gelecek arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte gerek sizlere gerekse esnaf kardeşlerimize her zaman yardımcı olmaya hazırız" dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özdoğan, "KESOB başkanımız Ahmet Övüç, Kayserimize esnaf odalarımıza ve daha önceden de demirciler odasına hizmet verdi. Bugüne kadar şehrimize anlamlı hizmetlerde bulundu. İki dönemdir KESOB başkanlığı görevini layıkıyla yürüterek esnaflığı, ahilik kültürünü şehrimize ellerinden geldiği kadar anlattılar, kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilal Özdoğan, Hacılar, Kayseri, Esnaf, Yerel, Haberler

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