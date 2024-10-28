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Keşmir Kara Günü Anma Etkinliği Ankara'da Düzenlendi

Keşmir Kara Günü Anma Etkinliği Ankara'da Düzenlendi
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Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Keşmir Kara Günü anma programına siyasetçiler ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Büyükelçi Cüneyd, Hindistan'ın Keşmirlilere karşı işlediği vahşetleri anlattı.

Keşmir Kara Günü anma etkinliği, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'in ev sahipliğinde düzenlendi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen anma programına, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Milletvekili Burhan Kayatürk, Milletvekili Serap Yazıcı, Eski Büyükelçi Numan Hazar, düşünce kuruluşları ve sivil toplum temsilcileri etkinliğe katıldı.

Büyükelçi Yusuf Cüneyd, etkinlikte yaptığı konuşmada, Keşmir Kara Günü'nün Güney Asya tarihindeki en trajik gün olduğunu belirtti. Hindistan işgal güçlerinin Keşmirlilere karşı işlediği vahşeti ve bölgenin demografisini değiştirme çabalarını ayrıntılı bir şekilde anlatırken, Hindistan'ın IIOJK'yi binlerce Keşmirlinin öldürüldüğü, meşru liderlerinin hapiste tutulduğu ve medyanın susturulduğu dünyanın en militarize bölgelerinden birine dönüştürdüğünü söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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