Kesk Trabzon Şubeler Platformu'ndan "Bütçe" Tepkisi: Bu Bütçe Teklifinde Kamu Emekçileri, İşçiler, Emekliler, Asgari Ücretliler Yok

Güncelleme:
KESK Trabzon Şubeler Platformu, TBMM Genel Kurulu'ndaki 2026 yılı bütçe yasa teklifine yönelik eleştirilerini dile getirdi. Platform Dönem Sözcüsü Muhammet İkinci, bütçenin emekçilere, kadınlara, gençlere ve diğer toplumsal gruplara yeterli destek sunmadığını belirtti.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - KESK Trabzon Şubeler Platformu, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren 2026 yılı Bütçe Kanun Teklifi'ne tepki gösterdi. Platform Dönem Sözcüsü Muhammet İkinci, "Bu bütçe teklifinde kamu emekçileri, işçiler, emekliler, asgari ücretliler, kadınlar, gençler, öğrenciler, engelliler, çiftçiler ve küçük üreticiler yok; istihdama ve kamu hizmetlerine kaynak yok. Ürettiğimiz kaynakları sermayeye aktaran bu bütçeyi kabul etmiyoruz" dedi.

KESK Trabzon Şubeler Platformu, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren 2026 yılı bütçe yasa teklifine ilişkin Trabzon Valiliği önünde basın açıklaması yaptı. KESK Dönem Sözcüsü Muhammet İkinci, bütçenin halktan, emekçiden, işçiden yana olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Meclis'te günlerdir hepimizin hayatını doğrudan ilgilendiren bir yasa teklifi, bütçe yasa teklifi görüşülüyor. Hepimiz biliyoruz ki dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir iktidar, 'biz halkı, emekçileri düşünmüyoruz' demez. 'Biz halktan, emekten, işçiden, memurdan, kadınlardan, gençlerden yana olan, onların hak ve çıkarlarını gözeten bir iktidarız, hükümetiz' deriz. Bu ülkenin yurttaşları, emekçileri olarak bu sözleri işite işite bugünlere geldik. Yoksulluk, açlık, sefalet sadece ekonomik değil aynı zamanda siyasal bir kontrol aracına dönüştürülmüştür. Diyorlar ki, 'İşçimizi, memurumuzu, emeklimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.' 'Bütçeden aslan payını eğitime, sağlığa ayırdık' diyorlar. 'Biz halktan yana bir iktidarız' diyorlar. Oysa bir iktidarın gerçekten kimden yana olduğunu anlamanın en kısa yolu yaptığı bütçeye bakmaktır. Çünkü bütçeler bir iktidarın ülkenin kaynaklarını nerelere harcayacağını gösteren dolayısıyla tercihini kimden, kimlerden yana kullandığını tüm açıklığı ile gösteren, bir turnusol kağıdı işlevi gören belgelerdir.

"Halkı ezdirmemek bu mudur?"

En düşük emekli aylığı 17 bin, asgari ücret 22 bin lira. Halkı ezdirmemek bu mudur? Bu bütçede toplanan her 100 lira verginin 90 lirası gelir vergisi, KDV, ÖTV gibi vergilerle emekçilerden, sadece 10 lirası şirketlerden, holdinglerden, patronlardan alınacak. Bütçenin kullanımında ise kamu hizmetlerine, istihdama, yoksullukla mücadeleye yeterli pay ayrılmazken; faiz ödemelerine, teşviklere, silah tüccarlarına, beşli çeteye, yandaş müteahhitlere ve hazine garantilerine aktarım öngörülüyor. Biz KESK olarak bu teklifi kabul etmediğimizi haftalar önce ilan ettik. Bu bütçe teklifinde kamu emekçileri, işçiler, emekliler, asgari ücretliler, kadınlar, gençler, öğrenciler, engelliler, çiftçiler ve küçük üreticiler yok; istihdama ve kamu hizmetlerine kaynak yok. Ürettiğimiz kaynakları sermayeye aktaran bu bütçeyi kabul etmiyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
title