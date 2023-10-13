Kesk Sinop Dönem Sözcüsü Gürbüz: "Emeklilerimiz Keyfinden Çalışmıyorlar, Çalışmak Zorunda Bırakılıyorlar"

KESK Sinop Dönem Sözcüsü Metin Gürbüz, emekliye 5 bin lira ikramiye ödemesine tepki gösterdi. Gürbüz, "Zaten uzun yıllardır emeklilerimiz ve emekçilerimiz hak kayıplarına uğradılar. 7 bin 500 lira, 8 bin lira gibi, 10 bin lira gibi rakamlarla emekli maaşları alıyorlar. Ev kirasının yüzde 50’sini bile karşılamayacak durumda bu rakamlar. Bir de 5 bin lira veriyorsun, bu 5 bin lirayı da çalışan çalışmayan diye ayırıyorsun. Emeklilerimiz keyfinden çalışmıyorlar. Çalışmak zorunda bırakılıyorlar" dedi.

MUSTAFA USTA

KESK Sinop Dönem Sözcüsü Metin Gürbüz, emekliye 5 bin lira ikramiye ödemesine tepki gösterdi. Gürbüz, "Zaten uzun yıllardır emeklilerimiz ve emekçilerimiz hak kayıplarına uğradılar. 7 bin 500 lira, 8 bin lira gibi, 10 bin lira gibi rakamlarla emekli maaşları alıyorlar. Ev kirasının yüzde 50'sini bile karşılamayacak durumda bu rakamlar. Bir de 5 bin lira veriyorsun, bu 5 bin lirayı da çalışan çalışmayan diye ayırıyorsun. Emeklilerimiz keyfinden çalışmıyorlar. Çalışmak zorunda bırakılıyorlar" dedi.

KESK Sinop Dönem Sözcüsü Metin Gürbüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeneceği, çalışan emeklilerin bundan yararlanamayacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

"BAHŞİŞ GİBİ, SADAKA GİBİ RAKAMLAR TELAFFUZ ETMEYİN"

Metin Gürbüz, şöyle konuştu:

"Ben bu açıklamayı ilk duyduğumda, cebimizdeki bozuk paraları bahşiş olarak bazen küçük çocuklara, öğrencilere verirdik. Bunlar cüzi rakamlardı, onlar sakız veya bisküvi falan alırlardı küçük paketler halinde, aklıma o geldi. Milyonlarca emekliye 5 bin lira gibi bir rakamı reva görmek, bir de çalışanla çalışmayanı ayrı göstermeyi tam bir facia olarak görüyorum. Zaten uzun yıllardır emeklilerimiz ve emekçilerimiz hak kayıplarına uğradılar. 7 bin 500 lira, 8 bin lira gibi, 10 bin lira gibi rakamlarla emekli maaşları alıyorlar. Ev kirasının yüzde 50'sini bile karşılamayacak durumda bu rakamlar. Hayata tutunmaya çalışıyorlar. 2 tane emekli bay bayanın evine yaklaşık 16 bin lira gibi bir rakam giriyor. Nasıl geçinecek, nasıl kira verecek? Hayatını idam ettirmesi için gıda harcamaları ve zorunlu harcamaları nasıl yapacak? Bir de 5 bin lira veriyorsun, bu 5 bin lirayı da çalışan çalışmayan diye ayırıyorsun. Emeklilerimiz keyfinden çalışmıyorlar. Çalışmak zorunda bırakılıyorlar. Ne yapsınlar? Hayatlarını idame ettirebilmek için evlerindeki yaşam standartlarını koruyabilmek için veya düzenli harcamalarını sağlayabilmek için zaten çalışmak zorundalar. Dolayısıyla bu rakamlar çok düşük rakamlar. Özellikle seyyanen verilen ücretler emeklilerin maaş opsiyonuna yansımadığı için zaten hak kayıpların uğruyorlar. Memura ve emekliye biliyorsunuz, 2023'ün temmuz ayında bir zam artışı yapıldı. Bunun bir kısmı seyyanendi. Dolayısıyla 1 Ocak 2024'den itibaren bu seyyanen zamlar artıştan etkilenmeyecekler. Ben Sinop'tan bir kez daha söylüyorum; emeklileri çalışan, çalışmayan diye ayırmayın. Bahşiş gibi, sadaka gibi rakamlar telaffuz etmeyin. Onların insanca yaşayabileceklerini, hayatlarını idam ettirebilecekleri rakamlarda iyileştirmeler ve düzenlemeler yapın.

"63 MİLYAR LİRALIK BİR RAKAM ÇOK DEVASA ARTTIRILIP BÜYÜTÜLÜYOR"

Kur Korumalı Mevduat'a ödenen rakamların ne boyutta olduğunu biliyoruz. Çıkmaya çalışıyorlar. Bu kez de bankalar farklı bir faiz politikalarıyla korumalı mevduattan dönen paraları çekmeye çalışıyor. Çok küçük bir para. Makam araçlarından tutun, lojmanlara varıncaya kadar, kendi saltanatlarına varıncaya kadar hiçbir şeyden tasarruf yapma yok, fakat emekliye gelince 63 milyar liralık bir rakam çok devasa arttırılıp büyütülüyor. Bu rakam çok küçük bir rakam. Kur korumalı mevduata ödenen milyarlarca liranın yanında hiç telaffuz dahi edilemez diye düşünüyorum."