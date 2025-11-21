Kesk Samsun Şubeler Platformu: "Halk Gün Geçtikçe Yoksullaştırılıyor, Açlık Sınırında Yaşamaya Mahkûm Ediliyor"

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - KESK Samsun Şubeler Platformu, Bulvar AVM önünde açıklama yaptı. Yarın yapılacak bölge mitingi için katılım çağrısı yapılan açıklamada, "Halk gün geçtikçe yoksullaştırılıyor, açlık sınırında yaşamaya mahküm ediliyor. Söylenecek çok söz var ve bu sözü biz 22 Kasım Cumartesi günü bölgeden gelen arkadaşlarımızla beraber alanlarda ve en sonunda Cumhuriyet Meydanı'nda söyleyeceğiz" denildi.

KESK Samsun Şubeler Platformu, Bulvar AVM önünde basın açıklaması yaptı. KESK Samsun Dönem Sözcüsü İsmail Yavuz, konuşmasında şunları söyledi:

"'Bütçe imkanları kısıtlı' diyenlere karşı biz bütçeden hakkımızı istiyoruz. Bizden toplanan vergileri bir avuç azınlığa, rantiyeye, sermayeye peşkeş çekenlere karşı biz bütçeden hakkımızı istiyoruz. Bu ülke çarşıda, pazarda, mutfakta yaşanan enflasyon üzerinden yoksullaştırılan bir ülke. Bu ülkede emekliler geleceklerini göremiyor. Bu ülkede gençler geleceklerini göremiyor. Bu ülkede çocuklar geleceklerini göremiyor. Bu ülkede kadınlar geleceklerini göremiyor. ve bu ülkede her gün işçilerimiz katlediliyor. Yıllık olarak bin 800'e yakın işçi kardeşimiz, işçi yoldaşımız sermayenin şartları altında ne yazık ki katledilip yitip gidiyor. Ben onların, hem kadınlarımızın hem işçilerimizin yürüttükleri mücadelede her birine şimdiden saygılar diliyorum.

"Avrupa Birliği'nde en yüksek enflasyon bizde"

Ülkemiz en yüksek enflasyon sıralamasında Avrupa Birliği ülkeleri arasında birinci sırada. Neredeyse mevcut hükümet enflasyonla övünecek durumda. Bu ülke üç çocuktan birinin okula aç gittiği bir ülke. Biz eğitim emekçileri olarak, sağlık emekçileri olarak, kamu emekçileri olarak; ülkemizin geleceğini kuracak olan çocuklarımızı gençlerimizi bu şekilde aç ve yoksul bırakmaya hakkımızın olmadığını düşünüyoruz. Bu ülke iki milyon gencin ne eğitimde ne istihdamda yer aldığı bir ülkedir. Bu nedenle gençlerimiz geleceklerini yurt dışında aramak zorunda kalıyor. Her dört emekliden biri açlık sınırının yarısına denk gelen bir aylıkla yaşam mücadelesi veriyor. Ortalama kamu emekçisi maaşlarının yoksulluk sınırının yarısına indiği bir ülke. Çalışanların hayatının hiçe sayıldığı iş cinayetlerinde Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada olan bir ülkeyiz.

"Bu bütçede özelleştirme artıyor, kamu payı azalıyor"

Özelleştirme hedefi 2025 yılına göre beş kattan fazla arttırılarak 185 milyar TL'ye çıkarılıyor bu bütçede. Bu devasa artışlar nereden geliyor? Köprüler, otoyollar başta olmak üzere sata sata bitiremedikleri kamunun elinde kalan son varlıkları da sermayeye ve yandaşlara peşkeş çekileceğini gösteriyor. Dolayısıyla ne kamu hizmetlerine ne kamu yatırımlarına, ne de istihdama bu bütçede pay yok. Halk gün geçtikçe yoksullaştırılıyor, açlık sınırında yaşamaya mahküm ediliyor. Söylenecek çok söz var ve bu sözü biz 22 Kasım Cumartesi günü bölgeden gelen arkadaşlarımızla beraber alanlarda ve en sonunda Cumhuriyet Meydanı'nda söyleyeceğiz. Hepinizi bu mitinge davet ediyoruz.

"Bu bütçe halkı her yıl biraz daha yoksullaştırıyor"

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, şunları söyledi:

"Biz her yıl bütçe dönemine giderken bazı eylemlikler gerçekleştiriyoruz. Bu eylemlikleri gerçekleştirmemizin en önemli sebebi halkımızın artık bütçe tartışmalarını hiç takip etmeye ihtiyaç duymuyor olması çünkü halkın kendisiyle ilgili kararlara müdahale edemediği bir ülkede yaşıyoruz. Elbette Samsun halkı, diğer illerde olduğu gibi seçim dönemlerinde çeşitli saiklerle oy veriyor ama biliyoruz ki hangi partiye oy verse de yoksul emekçiler bu bütçenin kullanım biçimine onay vermiyor çünkü bu bütçe halkı her yıl biraz daha yoksullaştırıyor.

Bundan 15 yıl önce iki kamu emekçisi rahatlıkla ev alabiliyordu. Bugün kamu emekçilerinin maaşlarıyla ev alması hayal bile değil. Emeklilik o kadar zorlaştırıldı ki, emekliler açlık sınırının altındaki ücretlerle yaşamaya mahküm edildi. Bu, emekli olma hakkımızın elimizden alınması anlamına geliyor. İnsanlar emekli olduğunda bile çocuklarını okutabilmek için çünkü çocuklar da işsiz ikinci, üçüncü işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Üniversite bitirmiş gençler 25–30 yaş aralığında en büyük işsiz grubunu oluşturuyor. Genç işsizliği yüzde 35, kadın işsizliği yüzde 40'larda. Halkın büyük bölümü bizden umut bekliyor. Değişebileceğine inandıkları anda yanımızda olacaklar. Bu yüzden yan yana gelmekten başka şansımız yok."