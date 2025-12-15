Kesk Gaziantep Kadın Meclisi: "Staj Uygulamaları Çocuk Emeğinin İstismarına Zemin Hazırlıyor"

(GAZİANTEP) - KESK Gaziantep Kadın Meclisi, TBMM lokantasında stajyer öğrencilerin cinsel istismara uğramasını değerlendirirken, staj uygulamalarının uzun süredir çocuk emeğinin sömürülmesine ve istismarına zemin hazırladığını belirtti.

KESK Gaziantep Kadın Meclisi adına açıklama yapan SES Şube Kadın Sekreteri Nazife Külekçi, TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan öğrencilerin personel tarafından cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Külekçi, olayın bireysel bir vakadan öte, çocukların korunma hakkının sistematik biçimde ihmal edildiğini gösterdiğini söyledi.

TBMM Genel Sekreterliği'nin açıklamasına göre istismara ilişkin ilk şikayet dilekçesinin 19 Kasım 2025'te kuruma ulaştığını ancak idari sürecin kamuoyuna yansıyan haberlerin ardından hız kazandığını ifade eden Külekçi, Bu durumun, kamu kurumlarında "önleyici" değil "örtbas edici" bir yaklaşımın kökleştiğine işaret ettiğini savundu.

"Medya gündeme taşımamış olsaydı, dosyanın sessizlikle kapatılacağı görülmektedir" diyen Külekçi, TBMM gibi en üst kamu kurumunda dahi çocukların güvenliğinin sağlanamamasının, ülkedeki tüm çocuklar açısından ciddi bir güvensizlik yarattığını vurguladı.

"Hassasiyetle ilgileniyoruz" türü açıklamaların yeterli olmadığını belirten Külekçi, gerçek hassasiyetin çocukların bu tür ortamlara hiç itilmemesiyle mümkün olacağını ifade etti.

Staj uygulamalarının uzun süredir çocuk emeğinin sömürülmesine ve istismarına zemin hazırladığını kaydeden Külekçi, okul yönetimleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumların yeterli denetimi yapmamasının, öğrencilerin iş gücü olarak görülmesinin ve psikososyal destekten yoksun bırakılmasının bu tür vakaları artırdığını kaydetti.

Külekçi, istismarın failleri kadar, olayı bilip susan ve önlem almayanların da sorumluluk taşıdığını dile getirdi.