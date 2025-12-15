Haberler

Kesk Gaziantep Kadın Meclisi: "Staj Uygulamaları Çocuk Emeğinin İstismarına Zemin Hazırlıyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KESK Gaziantep Kadın Meclisi, TBMM lokantasında stajyer öğrencilerin cinsel istismara uğramasını değerlendirerek, çocuk emeğinin sömürülmesine neden olan staj uygulamalarının daha fazla denetlenmesi gerektiğini dile getirdi.

(GAZİANTEP) - KESK Gaziantep Kadın Meclisi, TBMM lokantasında stajyer öğrencilerin cinsel istismara uğramasını değerlendirirken, staj uygulamalarının uzun süredir çocuk emeğinin sömürülmesine ve istismarına zemin hazırladığını belirtti.

KESK Gaziantep Kadın Meclisi adına açıklama yapan SES Şube Kadın Sekreteri Nazife Külekçi, TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan öğrencilerin personel tarafından cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Külekçi, olayın bireysel bir vakadan öte, çocukların korunma hakkının sistematik biçimde ihmal edildiğini gösterdiğini söyledi.

TBMM Genel Sekreterliği'nin açıklamasına göre istismara ilişkin ilk şikayet dilekçesinin 19 Kasım 2025'te kuruma ulaştığını ancak idari sürecin kamuoyuna yansıyan haberlerin ardından hız kazandığını ifade eden Külekçi, Bu durumun, kamu kurumlarında "önleyici" değil "örtbas edici" bir yaklaşımın kökleştiğine işaret ettiğini savundu.

"Medya gündeme taşımamış olsaydı, dosyanın sessizlikle kapatılacağı görülmektedir" diyen Külekçi, TBMM gibi en üst kamu kurumunda dahi çocukların güvenliğinin sağlanamamasının, ülkedeki tüm çocuklar açısından ciddi bir güvensizlik yarattığını vurguladı.

"Hassasiyetle ilgileniyoruz" türü açıklamaların yeterli olmadığını belirten Külekçi, gerçek hassasiyetin çocukların bu tür ortamlara hiç itilmemesiyle mümkün olacağını ifade etti.

Staj uygulamalarının uzun süredir çocuk emeğinin sömürülmesine ve istismarına zemin hazırladığını kaydeden Külekçi, okul yönetimleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumların yeterli denetimi yapmamasının, öğrencilerin iş gücü olarak görülmesinin ve psikososyal destekten yoksun bırakılmasının bu tür vakaları artırdığını kaydetti.

Külekçi, istismarın failleri kadar, olayı bilip susan ve önlem almayanların da sorumluluk taşıdığını dile getirdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

İlçe sokaklarını tek tek gezdi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Burak Özçivit'ten rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

İlçe sokaklarını tek tek gezdi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Güllü nasıl öldürüldü? Cinayete tanık olan isimden yeni detaylar
Sinyal tespit edilmesin diye telefonu alüminyum folyoya sardılar

Şeytanın aklına gelmez! Kurdukları düzenek polisleri dahi şaşırttı
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Avlamak istediği domuz talihsiz adamın sonu oldu

Avlamak istediği domuz sonu oldu
Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba

Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Çatlı göndermesi olay
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...

Müdürün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
title