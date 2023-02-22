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Kesilen ayağını unuttu yaralı depremzedelere dua etti

Yerel Haberler

Kesilen ayağını unuttu yaralı depremzedelere dua etti

Depremde enkaz altında kalarak ayağı kesilen depremzede genç, şükrederek diğer depremzedeler için dua etti.

Depremde enkaz altında kalarak ayağı kesilen depremzede genç, şükrederek diğer depremzedeler için dua etti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep'te enkaz altında kalarak ayağı kesilen bir genci Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu hastanede ziyaret etti. Depremzede gence sağlık durumunu soran Belediye Başkanı Tahmazoğlu'na genç, ayağının kesildiğini söyleyerek, "Olsun bir tane ayağım gitti bir tane takarım falan olur İnşallah. İnşallah hepsi iyileşir. Sadece biz değildik abi. Sadece bu acıyı biz yaşamadık. Allah bize büyük bir nimet verdi ki ailemde sadece kırıklar var. Annem babam canlı sadece benim ayağımı kestiler Allah'a şükür. Allah bana büyük bir nimet verdi ki canım sağlam" dedi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Gaziantep Allah Yerel Haberler

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