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Keşan'da tanıtılan Togg büyük ilgi çekti

Keşan'da tanıtılan Togg büyük ilgi çekti

Yerel Haberler

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan Togg, Keşan'da da sergilendi.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan Togg, Keşan'da da sergilendi.

Hastane Caddesi'nde sergilenen Togg'un tanıtımında vatandaşlar; fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Vatandaşlar, Togg'u ilgi ile inceleyerek, cep telefonları ile o anları kaydetti. Sergilenmesinin ardından Togg ile Keşan turu atıldı. Vatandaşlar Keşan'da yerli ve milli otomobili görmenin haklı gururunu yaşama fırsatı buldu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Keşan TOGG Yerel Haberler

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