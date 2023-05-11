Keşan'da tanıtılan Togg büyük ilgi çekti

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan Togg, Keşan'da da sergilendi.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan Togg, Keşan'da da sergilendi.

Hastane Caddesi'nde sergilenen Togg'un tanıtımında vatandaşlar; fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Vatandaşlar, Togg'u ilgi ile inceleyerek, cep telefonları ile o anları kaydetti. Sergilenmesinin ardından Togg ile Keşan turu atıldı. Vatandaşlar Keşan'da yerli ve milli otomobili görmenin haklı gururunu yaşama fırsatı buldu. - EDİRNE