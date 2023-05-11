Keşan'da tanıtılan Togg büyük ilgi çekti
Yerel Haberler
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan Togg, Keşan'da da sergilendi.
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan Togg, Keşan'da da sergilendi.
Hastane Caddesi'nde sergilenen Togg'un tanıtımında vatandaşlar; fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Vatandaşlar, Togg'u ilgi ile inceleyerek, cep telefonları ile o anları kaydetti. Sergilenmesinin ardından Togg ile Keşan turu atıldı. Vatandaşlar Keşan'da yerli ve milli otomobili görmenin haklı gururunu yaşama fırsatı buldu. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel