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Keşan'da Kardan Adam Şehir Turu Viral Oldu

Keşan'da Kardan Adam Şehir Turu Viral Oldu
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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir vatandaşın yaptığı kardan adamı kamyonetin arkasında şehir turuna çıkarması sosyal medyada viral hale geldi. Kar yağışı sonrası oluşan görüntüler büyük ilgi gördü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde vatandaşların kamyonetin arkasında yaptıkları kardan adama şehir turu attırdığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kamyonetinin kasasında biriken karlardan kardan adam yapan şahıs, yaptığı kardan adam ile şehir merkezinde tura çıktı. Kamyonet ile şehir merkezinde tur attırılan kardan adamın kaydedilen görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Bu görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, şehri beyaza bürüyen kar havadan görüntülendi. Vatandaşlar da uzun süredir beklenen kar yağışı sonrasında karın tadını çıkardı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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