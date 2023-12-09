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Keşan'da kar yağışı başladı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Şehrin yüksek yerlerinde etkili olan kar yağışı, alçak kesimlerde de etkili olmaya başladı.

Keşan'da kar yağışı başladı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı başladı.

Keşan ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Şehrin yüksek yerlerinde etkili olan kar yağışı, alçak kesimlerde de etkili olmaya başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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