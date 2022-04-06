Kepsut'ta Ramazan bereketi

KEPSUT, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kepsut'ta düzenlenen Ramazan Programı'na katıldı.

Orucunu Kepsut'ta yüzlerce genç ile birlikte açan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye'yi 2023-2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak olan Zafer Kuşağı gençlerine güveninin tam olduğunu söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kepsut'ta düzenlenen Ramazan Programı'na katıldı. Başkan Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ve Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Cumhur İttifakı temsilcileri ile beraber; ilçedeki ATEA Ambalaj Fabrikası'nı, Kepsut İlçe Müftüsü Muharrem Dutarı'ı, Şehit Hasan Karaca'nın baba evini, Kepsut Hotaşlar Mahallesi'nde dördüz bebekleri olan Mustafa Akkoyun ve eşi Seda Akkoyun'u ziyaret etti, ağır bir ameliyat geçiren Kepsutlu İsmail Elagöz'ün evine giderek geçmiş olsun dileklerini sundu.

"Engelleri birlikte aşıyoruz"

Yaklaşık 3 bin kişilik iftar yemeği dağıtımını gerçekleştiren Fırıntaş personellerini de unutmayan Başkan Yılmaz yüzlerce genç ile birlikte iftarını açtı. Ardından akülü araca ihtiyacı olan lise son sınıf öğrencisi Tansu Bilgiç'e akülü araç hediye ederek Bilgiç'in yüzünü güldürdü. İftarın ardından Ramazan programı Kepsut Meydanı'na kurulan etkinlik TIR'ında Hacivat-Karagöz gölge oyunu ve musiki dinletisine katılan çocukları ziyaret eden Başkan Yılmaz akabinde beraberindeki heyet ile birlikte kahve ziyaretleri gerçekleştirdi.

Gençlere güven tam

İftarda gençlerle bir araya gelen Başkan Yılmaz, Kepsut'un gençlerle cıvıl cıvıl olduğunu ve hep bu şekilde hatırlamak istediğini söyledi. Özellikle de Zafer Kuşağı denilen gençlerin hepsinin burada olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, "Bu toplumun gerçekten yüzünü ağartacak, gelişmesini sağlayacak ve Türkiye'yi 2023 -2053 - 2071 hedeflerine taşıyacak olan sizlersiniz" diyerek gençlere olan güvenini yineledi. - BALIKESİR