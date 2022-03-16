KEPSUT, BALIKESİR (İHA) - Kepsut Atıksu Arıtma Tesisi devreye alındı

BALIKESİR Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kapalı alanda bitkilerin yardımıyla atık suları arıtan Sabit Film Entegre Aktif Çamur Sistemi prosesine sahip Kepsut Atıksu Arıtma Tesisi'ni devreye aldı. Eski ve ömrünü tamamlamış mevcut kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızaların ve evsel atık su deşarjlarından dolayı oluşan çevre önüne geçilerek Kepsut'un altyapısı güçlendirildi.

Su ve atıksu hizmetlerinin tedarikinden bertarafına kadar, insan odaklı, çevreye duyarlı, uluslararası standartlarla kaliteli ve verimli şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kepsut Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Şebeke Hattı yapımını tamamladı. Kapalı alanda bitkilerin yardımıyla atıksuları arıtan Sabit Film Entegre Aktif Çamur Sistemi prosesine sahip Kepsut Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Şebeke Hattı sayesinde çevre kirliği oluşmadan atık sular arıtılıyor. Kanalizasyon şebeke hatları ile ilçenin atıksuları sağlıklı bir şekilde toplanarak Kepsut Atıksu Arıtma Tesisinde; çevre ve halk sağlığı açısından Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğindeki standartlara uygun bir şekilde arıtılarak Simav Çayı'na deşarjı sağlanıyor.

Arıtma tesisi sayısı 32 oldu

BASKİ, günlük 15 bin kişi ve 2 bin 200 metreküp kapasiteli Kepsut Atık Su Arıtma Tesisi kapsamında, 8 bin 70 metre kanalizasyon hattı ve 334 adet kanalizasyon parsel bacası imalatını gerçekleştirdi. Bu projeyle Kepsut'ta eski ve ömrünü tamamlamış mevcut kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızaların, evsel atık su deşarjlarından dolayı oluşan çevre kirliliğinin ve insan sağlığına olumsuz etkilerin önüne geçilerek yapılan yatırımlarla Kepsut'un altyapısı güçlendirildi. Tesisin kontrolü, uzman işletme personeli tarafından SCADA sistemi ile 24 saat uzaktan izlenerek sağlayan BASKİ'nin, Kepsut Atıksu Arıtma Tesisini devreye alınmasıyla birlikte atıksu arıtma tesis sayısı 32'ye çıktı.