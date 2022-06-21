Kepez ve Döşemealtı'na 126 bin metrelik içme suyu hattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde yeni imara açılmış alanların içme suyu ihtiyacının karşılanması için yaklaşık 50 milyon lira bedelli alt yapı projesi yürütülüyor. "Kepez Döşemealtı Acil İçmesuyu Hattı Yapım İşi" çerçevesinde 126 bin metrelik içme suyu hattı yapılacak.

Antalya'nın hızla büyüyen ilçelerinden biri olan Döşemealtı ilçesinde imara yeni açılan alanlarda içmesuyu hatlarının olmaması, bazı yerlerde de yetersiz kalması gibi sebeplerle yaşanan su sorunu Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün başlattığı çalışmayla gideriliyor. "Kepez Döşemealtı Acil İçmesuyu Hattı Yapım İşi" adıyla devam eden projeyle ilçe sakinleri sağlıklı, kesintisiz ve modern bir içme suyu şebeke hattına kavuşturulacak. Yaklaşık maliyeti 50 milyon TL olan proje çerçevesinde 126 bin metrelik içmesuyu hattı yapılacak.

36 bin metrelik imalat tamamlandı

ASAT ekipleri, Döşemealtı İlçesi'nde Altınkale, Aydınlar, Bahçeyaka, Çıplaklı, Düzlerçamı, Yeşilbayır, Nebiler, Yeniköy Mahallesi, Kepez İlçesi'nde ise Duacı ve Kirişçiler'de çalışmalarını sürdürüyor. "Kepez Döşemealtı Acil İçmesuyu Hattı Yapım İşi" çerçevesinde yapılacak 126 bin metrelik içme suyu hattının yaklaşık 36 bin metrelik bölümünün imalatı tamamlandı ve sisteme alındı. Geri kalan imalatların tamamlanması için de çalışmalar sürüyor.

Su sorunu çözüldü

Döşemealtı ilçesinde ASAT Genel Müdürlüğü'nün içme suyu alt yapı çalışması yaptığı Altınkale Mahalle Muhtarı Mümin İnce, mahallede hiç su olmayan yerler bulunduğunu belirterek, "Daha önce burada su yoktu. Suyun olmayışından dolayı çok sıkıntılar çektik" dedi. Bölgede inşaat faaliyetleri yürüten müteahhitler de inşaatları yaparken kendi imkanlarıyla şantiyelere su getirdiklerini dile getirerek, yaşanan sorunu Büyükşehir Belediyesi ve ASAT Genel Müdürlüğü'ne ilettiklerini söyledi. ASAT Genel Müdürlüğü'nün bölgede yaptığı çalışmayla su sorununun giderildiği, çalışmalar tamamlandığında bölgede hiçbir sıkıntı yaşanmayacağını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel