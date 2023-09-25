Kepez Devlet Hastanesine yeni otopark

Kepez Devlet Hastanesi'nin çevresinde oluşturduğu 250 araç kapasiteli açık otopark alanının giriş ve çıkışları, ambulansların acil servise ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yeniden düzenlendi.

Kepez Belediyesi tarafından yapılan çalışmayla 350 yataklı devlet hastanesinin ziyaretçi araç parkı sorununu çözüldü. Hastanenin yakınındaki 3516 Sokak ile 3512 Sokak arasında kalan ve imar planında otopark olan alanda, hastaneye gelen hasta ve ziyaretçiler için ücretsiz otopark alanı oluşturuldu. Hastanenin hizmete açılmasıyla birlikte bölgedeki ticari hareketliliğin artmasından dolayı ziyaretçi otoparkı ihtiyacı karşılayamaz hale geldi. Yine otopark alanına gelişi güzel araç park edilmesi de ambulansların acil servis bahçesine giriş ve çıkışlarını zorlaştırdı. Belediye bu olumsuzlukları dikkate alarak otopark alanında yeni bir düzenlemeye gitti. Fen İşleri Müdürlüğü bu düzenlemeyi de, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin çizdiği projeye göre gerçekleştirdi.

Önceki düzenlemede otopark alanının sağında ve solunda araç yolu bulunuyordu. Yeni düzenlemede bu yollar otopark alanının ortasına alındı. İki yönlü yolu bölmek ve güvenliği sağlamak için de delinatör duba kullanıldı. Yolların sağ ve sol bölümleri ise otopark olarak düzenlendi. Yol ve otopark alanı arasında kaldırım düzenlemesi yapıldı. Her iki yönde giriş ve çıkışların bulunduğu otopark alanı, çizgilerle araç park bölümüne ayrıldı.

"Otoparka düzen geldi"

Fen İşleri Müdürlüğü, hastanenin karşısında 15 Temmuz Şehitleri Caddesi'nde yeni bir ziyaretçi otoparkı inşa etti. Bu çalışmayla bölgeye 250 araç kapasiteli ziyaretçi otoparkı kazandırılmış oldu. Kepez Devlet Hastanesi'nin, bugüne kadar birçok hizmet talebini karşıladıklarını belirten Başkan Hakan Tütüncü, yeni otopark düzenlemesiyle de ambulansların hastanenin acil servisinin bulunduğu alana giriş ve çıkışlarını kolaylaştırdıklarını söyledi. Başkan Tütüncü, yeni otopark çalışmasıyla hastane çevresindeki araç parkına da bir düzen getirdiklerini kaydetti. - ANTALYA