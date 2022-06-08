Kepez'de 6 mahalleye kapalı semt pazarı yapılıyor - Haberler

Kepez ilçesinde, Başköy, Odabaşı, Kirişçiler, Çamlıca, Kızıllı ve Gaziler mahallelerine inşa edilen kapalı semt pazarlarının yapımında sona yaklaşıldı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bölgeye ekonomik ve sosyal hareketlilik getirebilmek ve ilçedeki çiftçilerin ürünlerini, aracı olmadan tüketicilerle buluşturabilmek amacıyla 6 mahallede başlatılan kapalı semt pazarlarından Kirişçiler kapalı semt pazarında incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tütüncü, ilçeye değer kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.

Çalışmalara hızla devam edildiğini kaydeden Tütüncü, "Köyden dönüşen 6 mahallede söz verdiğimiz gibi köy pazarlarında sona yaklaşıyoruz. Bunlar köylünün ihtiyaçlarını karşılayacak, hem de Antalyalılara köylünün ürettiği ürünleri doğrudan temin edebilecekleri güzel, doğal, geleneksel bir pazar olacak." ifadelerini kullandı.

Semt pazarlarının çok amaçlı kullanıma uygun bir şekilde inşa edildiğini anlatan Tütüncü, şunları kaydetti:

"Bütün bunların yanında köylerin sosyal ihtiyaçlarına da iyi gelecek bir mekan olacak. İnşallah bu köy pazarlarını çok yakında hizmete alacağız ve işte o zaman bu köy pazarlarının bize ne kadar büyük bir fayda sağladığını hep birlikte daha yakından görmüş olacağız. Bu pazar alanları aynı zamanda düğünlere, mevlitlere, sosyal etkinliklere, asker eğlenceleri gibi programlara ev sahipliği yapabilecek. Köyün merkezinde güzel bir sosyalleşme ortamı sunacak semt pazarları, büyük bir getirisi olan çok amaçlı bir mekan olacak."