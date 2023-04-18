Kepez'den depremzedelere el sanatları kursu

Kepez Belediyesi'nin Meslek Eğitim Kursu(AKMEK), Antalya'da misafir edilen depremzede kadınlara yönelik ahşap boyama, makrome ve takı kursu açıyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem felaketi sonrası Antalya'ya gelen depremzedeler, kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhanelerinde acılarını unutup, yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremzedeler için Kepez Belediyesi, mesleki ve beceri kursları açıyor. Kepez Belediyesi'nin Meslek Eğitim Kursu(AKMEK) tarafından depremzede kadınlara yönelik ahşap boyama, makrome ve takı kursları verilecek. Mesleki ve beceri kurslarından Antalya'daki her depremzedenin yararlanması için iki alternatif ortaya koyuldu. Kurslar misafirhanelere yakın AKMEK Şubelerinde, şubelere uzak yerlerde de hizmet depremzedelerin ayağına götürülecek. Deprem felaketinin yaşandığı günden itibaren destek için bölgeye koşan Kepez Belediyesi, Antalya'da misafir edilen depremzedeler içinde moral ve özgüvenlerini artıracak, acı günlerinin yaralarını saracak etkinlikler düzenliyor. - ANTALYA