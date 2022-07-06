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Kepez'de bayram denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kepez'de bayram denetimi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın, pastane, tatlı imalatı ve satışı yapan işyerlerini mercek altına aldı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın, pastane, tatlı imalatı ve satışı yapan işyerlerini mercek altına aldı.

Ülke genelinde bayram hazırlıkları devam ederken Kepez Belediyesi zabıta ekipleri de tatlı, börek, şeker ve lokum imalathanelerindeki denetimleri artırdı. Kepez Belediyesi Zabıta Ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yapılan denetimler ile vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmelerini sağlıyor. Tatlı ve unlu mamul imalathaneleri başta olmak üzere satış noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde; temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, ürünlerin son kullanım tarihleri, gramaj ve saklama koşulları denetlendi.

Tatlı imalathanelerine sıkı denetim

Kepez bölgesinde baklava, börek imalatı ve satış yapan firmaların imalat bölümlerini gezen zabıta ekipleri, kullanılan maddelerin son kullanma tarihlerine, ortamın hijyen kurallarına uygunluğuna, çalışanların iş kıyafetlerine ve hijyen belgelerini denetimden geçirdi. Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, kurallara uymayan işyerlerine gerekli uyarılar yapılırken, müşteri memnuniyetini ön planda tutan işletmelere de teşekkür edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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