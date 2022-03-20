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Kentsel dönüşüm çilesi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kentsel dönüşüm çilesi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesindeki kentsel dönüşümde anlaşma sağlanan 22 hak sahibinden 19'u, anlaşma yapmayan 3 kişi yüzünden 1 yıldır mağdur olduklarını söyledi.

ADANA (İHA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesindeki kentsel dönüşümde anlaşma sağlanan 22 hak sahibinden 19'u, anlaşma yapmayan 3 kişi yüzünden 1 yıldır mağdur olduklarını söyledi.

Anlaşma yapan hak sahiplerinden İhsan Karakaş, "Yıllardır bu anı bekliyoruz. Evlerimiz yıkıldı ama bekliyoruz. Müteahhit bizi mağdur etmesin derken biz birbirimizi mağdur etmişiz haberimiz yok" dedi.

Kazım Karabekir Mahallesinde 30 seneden beri oturduğunu belirten Karakaş, "Bütün komşular olarak bunca yıl can ciğer yaşadık. Bunun hatırına da olsa kimsenin kimseyi mağdur etmeye hakkı yok. Bir kaç anlaşmayan komşularımız müteahhitten teminat istiyor. Biz yüklenici firmaya canı gönülden inanıyor, güveniyoruz. Bundan daha üstün biz hükümetimize, yasalarımıza güveniyoruz. Bizim komşular müteahhitten teminat istiyor. Her insana ayrı ayrı teminat verilmez. Anlaşmayan komşularımızda anlaşırsa seviniriz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, müteahhit firma ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığ'nın kira desteği konusunda üzerine düşeni yaptığını anlatıp, "Çağrımız inşallah bir an önce diğer 3 komşumuzda anlaşırlar ve inşaat başlar. Deprem bölgesindeyiz ve evlerimiz güvenli değildi. Kentsel dönüşüm ile depreme dayanıklı evlerimiz olacak" dediler. - ADANA

Kentsel dönüşüm çilesi

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kazım Karabekir, geri dönüşüm, Adana, Yerel, Haberler

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