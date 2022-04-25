Bursa'da Terminal hattında sona doğru

BURSA Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'raylı sistemi şehrin kuzeyi ile buluşturacak' projesi olan T2 tramvay hattında test sürüşleri için artık son hazırlıklar yapılıyor. Kent Meydanı-Terminal Hattında enerjilendirme ve kabul öncesi son bağlantılar yapılırken, test sürüşlerinin mayısta tamamlanması ve yolculu seferlerin de haziranda başlaması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin kenti demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda projelendirdiği Kent Meydanı-Terminal tramvay hattında çalışmalara hız verildi. Toplam 9 bin 445 metre uzunluğa ve 11 istasyona sahip T2 hattının T1 hattına entegrasyonu ile Heykel - Terminal raylarla birbirine bağlanmış oldu. Çalışmalar çerçevesinde enerji temini için hat boyunca yer alan 6 trafo binasının iç ekipmanlarının tamamı temin edilip, montajları yapıldı. Halen hat üzerinde enerjilendirme ve kabul öncesi son bağlantılar yapılıyor. Bunun yanında 9 adet istasyonda toplam 25 adet yürüyen merdiven ve 16 adet asansör ile istasyon üst geçit koridorları yaya ulaşımına açıldı.

Test sürüşleri başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çeşitli nedenlerle yapım sürecinde önemli bir gecikme yaşanan Kent Meydanı - Terminal hattında gerek hat üzerinde gerekse de istasyonlarda artık son rötuşların yapıldığını söyledi. Test sürüşlerine mayıs ayında başlanacağını dile getiren Başkan Aktaş, "Yaklaşık 9,5 kilometre uzunluğa ve 11 istasyona sahip Kent meydanı - Terminal hattındaki çalışmalarda artık sona yaklaştık. Test sürüşlerinin ardından inşallah haziran ayında da yolculu seferleri başlatmış olacağız. T2 ve T1 hatlarının entegrasyonu ile Heykel ile Terminal'i de birbirine bağlanmış olacağız. Böylelikle Heykel'den tramvaya binen vatandaşlarımız kesintisiz bir şekilde terminale ulaşabilecek" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel