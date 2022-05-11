Kent Konseyi'nden ödüllü e-spor turnuvası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kent Konseyi'nden ödüllü e-spor turnuvası

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kent Konseyi'nden ödüllü e-spor turnuvası

Sinop Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen ödüllü 'E-Spor Gençlik Turnuvası'nı duyurdu.

SİNOP (İHA) - Sinop Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen ödüllü 'E-Spor Gençlik Turnuvası'nı duyurdu.

Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği 'E-Spor Gençlik Turnuvası' duyurusu yapıldı. 18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek ödüllü 'Valorant turnuvası' için, katılım şartı ise yalnızca 18 yaş üzeri 5 kişilik takım kurmak. Başvuru ve detaylar hakkında bilgi almak için Kent Konseyi Gençlik Meclisi iletişim kanalları üzerinden ulaşılabileceği bildirildi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kent Konseyi, gençlik, Espor, Sinop, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title