Kent Konseyi'nden ödüllü e-spor turnuvası
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sinop Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen ödüllü 'E-Spor Gençlik Turnuvası'nı duyurdu.
SİNOP (İHA) - Sinop Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen ödüllü 'E-Spor Gençlik Turnuvası'nı duyurdu.
Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği 'E-Spor Gençlik Turnuvası' duyurusu yapıldı. 18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek ödüllü 'Valorant turnuvası' için, katılım şartı ise yalnızca 18 yaş üzeri 5 kişilik takım kurmak. Başvuru ve detaylar hakkında bilgi almak için Kent Konseyi Gençlik Meclisi iletişim kanalları üzerinden ulaşılabileceği bildirildi. - SİNOP
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