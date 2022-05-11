Kent Konseyi'nden ödüllü e-spor turnuvası

SİNOP (İHA) - Sinop Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen ödüllü 'E-Spor Gençlik Turnuvası'nı duyurdu.

Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği 'E-Spor Gençlik Turnuvası' duyurusu yapıldı. 18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek ödüllü 'Valorant turnuvası' için, katılım şartı ise yalnızca 18 yaş üzeri 5 kişilik takım kurmak. Başvuru ve detaylar hakkında bilgi almak için Kent Konseyi Gençlik Meclisi iletişim kanalları üzerinden ulaşılabileceği bildirildi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Yerel