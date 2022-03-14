Kent Konseyi, duayen gazeteci Necati Çakır'ı unutmadı

ERZURUM (İHA) - Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ve yürütme kurulu üyeleri, Erzurum'un en deneyimli gazetecilerinden Necat Çakır'ı evinde ziyaret etti.

Bir süre önce geçirdiği Covit 19 hastalığı sonrasında sağlık sorunları yaşayarak tekerlekli sandalyeye mahküm olan gazeteci Necat Çakır'ı ziyaret eden Başkan Tanfer ve ekibi Çakır'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gazeteci Necat Çakır' ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Darbe döneminde gazetecilik yaptım. Mesleğe dair çok anılarım var. Mesleğime aşık bir gazeteciydim, bu meslek bir tutku mesleği. Dünyaya yine gelsem yine gazeteci olurum Özellikle günümüzde gazetecilik büyük öneme sahip. Doğru bilgileri en hızlı biçimde topluma ulaştırmak için bu mesleği yapan gazeteci meslektaşlarımın ne kadar fedekarca çalıştıklarını biliyorum. Sizleri burada görmek beni çok mutlu etti' 'dedi.

Çakır, gazetecilik anılarını kent konseyi üyeleriyle paylaşırken, duygusal anlar yaşadı.

Başkan Tanfer ise şehrin hafızası olan önemli şahsiyetleri unutmamak gerektiğini belirterek, Necati Çakır'a şifa diledi.

Ç akır'ın çok değerli bir gazeteci olduğunu belirten Tanfer, "Bugün burada bir büyüğümüzü ziyaret ederek, eski günleri yad ettik.. Necati Çakır üstadımız Erzurum'un yaşayan değerlerinden biridir. Bizler böylesine önemli şahsiyetlerin kente yaptıklarını asla unutamayız. Gelecek nesillere de vefa duygusunu aşılamalıyız" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel