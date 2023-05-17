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Kent Konseyi çocukları sevindirdi

Kent Konseyi çocukları sevindirdi

Yerel Haberler

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde aktif faaliyet gösteren Çaycuma Kent Konseyi Kadın Meclisi, başlattıkları proje ile toplanan kitaplar ve oyuncaklar öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde aktif faaliyet gösteren Çaycuma Kent Konseyi Kadın Meclisi, başlattıkları proje ile toplanan kitaplar ve oyuncaklar öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

İlçenin Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu'na, Çaycuma Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayla Kalaycı ve yürütme kurulu üyeleri tarafından başlatılan proje ile toplanan kitaplar kütüphaneye, oyuncaklar ise anaokuluna teslim edildi.Kent Konseyi Kadın Meclisi güzel çalışmalara vesile olmaya devam ediyor. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kent Konseyi Zonguldak Yerel Haberler

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