Erzurum Kent Konseyi Başkanı Deprem Felaketinin 1. Yıldönümünde Mesaj Yayımladı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen, 11 ilin etkilendiği ve binlerce yurttaşın hayatını kaybettiği deprem felaketinin 1'nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Depremin acısının hala yüreklerde yaşandığını ifade eden Kent Konseyi Başkanı Tanfer, mesajında şunları kaydetti; "Birçok vatandaşımızı evsiz barksız bırakan, yuvasının sıcaklığından ve sevdiklerinden ayıran bu felaket; bizleri tarifi mümkün olmayan büyük bir acıya boğdu. Asrın felaketinin üzerinden geçen bir yılın ardından kaybettiklerimizin acısı hala yüreğimizde ve ne yaparsak yapalım, ne kadar zaman geçerse geçsin bu yaşadığımız asla dinmeyecek bir acı. Hepimiz biliyoruz ki giden canlarımızı geri getirmemiz mümkün değil ancak bu felaketin bizlere verdiği en önemli mesaj; ülkemizin deprem kuşağında yer alması sebebiyle her zaman depreme ve doğal afetlere karşı hazırlıklı, duyarlı ve bilinçli olmamız gerektiğidir. Bunun için hepimize düşen önemli görev ve sorumluluklarımız var. Hiç şüphesiz ki bu görevlerin en önemlisi tüm binalarımızın kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yani bilimin, fennin ve tekniğin öngördüğü standartlarda inşa edilmesidir.

Çok geniş bir alanda ve kısa aralıklarla meydana gelen büyük depremlerin ilk anından itibaren desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'nın, Devletimiz büyük ve güçlü bir refleks göstermiş, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz, bütün kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız, her yaştan vatandaşımızın canla başla mücadele ettiği, dünya standartlarında gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları başlamıştır. Devletimiz bu zor günlerde ivedilikle depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir.

Asrın felaketinde bir kez daha gördük ki dayanışma içinde milletçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk ve engel yok. Türk milletinin en büyük gücü birlik ve beraberliğidir. Her zorlukta büyük bir millet olduğumuzu gösterdik. Depreme ve doğal afetlere karşı her zaman hazırlıklı, duyarlı ve bilinçli olmamız gerekmektedir.

Bu vesileyle, gelecekte böyle büyük acılar ve felaketlerin tekrar yaşanmaması temennisiyle, vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afatlardan korusun. Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum. Tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." - ERZURUM