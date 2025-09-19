Kent Konseyi Başkanı Tanfer'den Gaziler Günü mesajı Açıklaması

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Gurur kaynağımız olan gazilerimizin, 19 Eylül Gaziler Gününü tebrik ederken, ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 'Gazilerimiz, bu topraklardaki varlığımızın güvencesidir' ifadelerini kullandı.

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, yayımladığı mesajında şunları kaydetti; "Aziz milletimizin şan ve şerefle dolu tarihi, kahramanca verilen mücadelelerle doludur. Dünden bugüne, cennet vatanımızın düşmana bırakılmamasında gazilerimizin ve şehitlerimizin destansı mücadelesi tüm dünyaya örnek olmuştur. Bugün huzurlu ve müreffeh bir hayat yaşayabildiğimiz vatan toprakları, şehit ve gazilerimizin, canları pahasına verdikleri mücadele ile gerçekleşmiştir.

Bağımsızlığı ve vatanını her şeyden üstün tutan ecdadımız, her asır ve her dönem, kahramanca verilmiş mücadelelerle bu vatanı bizlere emanet etmişken bize düşen görev de birlik beraberlik içinde kalarak bu emanete sahip çıkmaktır. Bugün millet olarak hür ve bağımsız bir hayat yaşayabiliyorsak, kahraman gazilerimizin ve şehitlerimizin emeği asla inkar edilemeyecek bir gerçektir. Gazilerimiz başımızın tacıdır. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Allah vatan aşkıyla çarpan her kalbin cesaretini daha da arttırsın. Çanakkale'de ve İstiklal Savaşı'nda tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkan kahramanlardır, biz o ecdadın torunlarıyız. Ecdadımızın yazdığı destanlar aziz milletimizin hafızasına kazınmıştır. Bu destanlar asla unutulmayacak ve sonsuza kadar yaşayacaktır.

Bunun için geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza şehit ve gazilerimizin Gelibolu'da, Yemen'de, Sarıkamış'ta, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Gaziantep'te, Afyonkarahisar'da, Erzurum'da Sivas'ta bu millet için verdiği İstiklal Mücadelesini, destan yazan kahramanların mücadeleci ruhunu iyi anlatmalıyız. Milletin ve vatanın bekası şehitlik ve gazilik bilincinin diri tutulmasıyla mümkün olacaktır. Askerlerimizin, polisimizin ve güvenlik korucularımızın, tüm fertleriyle milletimizin 15 Temmuz'daki direnişi bunun en güzel örneğidir. Bu millet gazi millettir. Bu milletin bir ferdi olmak hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır.

Kahramanlarımız gurur kaynağımızdır

Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız gurur kaynağımızdır. Vatanımız, bayrağımız, ezanımız, bağımsızlığımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna çıkılan yolda geri dönmeyi düşünmeyen kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz bu cennet vatanımızın gerçek sahipleridirler. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir şerefle görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız, aziz şehitlerimizle birlikte gurur kaynağımız, vefanın, sadakatin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık tutkusunun simge ve zirve isimleri olmuşlardır. Bu duygu ve düşüncelerle gurur kaynağımız olan gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Gününü tebrik ederken, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize ise sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler temenni ediyorum." - ERZURUM