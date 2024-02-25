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Kent Konseyi Başkanı İlimizde Yapılacak Çalışmalara Destek Olacak

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Bingöl Kent Konseyi Başkanı Buğrahan, ilimizde yapılacak tüm çalışmalara aktif olarak katılım sağlayarak destek olacaklarını belirtti. Kent Konseyi Başkanı Buğrahan ve yönetim kurulu, AFAD İl Müdürü Boğatekin'i ziyaret etti ve AFAD müdürlüğünce yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirdi.

Kent Konseyi Başkanı Buğrahan, "İlimizde yapılacak tüm çalışmalara aktif olarak katılım sağlayarak destek olacağız" dedi.

Bingöl Kent Konseyi Başkanı Av. Nihat Buğrahan ve yönetim kurulu, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin'i makamında ziyaret etti. Kent Konseyi Başkanı Buğrahan, kent konseyi olarak AFAD müdürlüğünce yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kent konseyi olarak yapılacak tüm çalışmalara aktif olarak katılım sağlayacaklarını ve destek olacaklarını söyledi.

AFAD İl Müdürü Boğatekin ise "İlimizde görev yapan kuruluşların görevlerini toplum adına yapması ve şehrimizin kalkınması ve gelişmesi için özveriyle çalışması bizi ziyadesiyle memnun ediyor" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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