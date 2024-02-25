Kent Konseyi Başkanı İlimizde Yapılacak Çalışmalara Destek Olacak

Kent Konseyi Başkanı Buğrahan, "İlimizde yapılacak tüm çalışmalara aktif olarak katılım sağlayarak destek olacağız" dedi.

Bingöl Kent Konseyi Başkanı Av. Nihat Buğrahan ve yönetim kurulu, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin'i makamında ziyaret etti. Kent Konseyi Başkanı Buğrahan, kent konseyi olarak AFAD müdürlüğünce yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kent konseyi olarak yapılacak tüm çalışmalara aktif olarak katılım sağlayacaklarını ve destek olacaklarını söyledi.

AFAD İl Müdürü Boğatekin ise "İlimizde görev yapan kuruluşların görevlerini toplum adına yapması ve şehrimizin kalkınması ve gelişmesi için özveriyle çalışması bizi ziyadesiyle memnun ediyor" dedi. - BİNGÖL