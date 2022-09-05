Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kent Caddesinde yol düzenleme çalışması

Yerel Haberler

Kent Caddesinde yol düzenleme çalışması

Şehir içi ulaşımına yeni yollar eklemeye devam eden Adıyaman Belediyesi, Karapınar Mahallesi Kent Caddesindeki yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Şehir içi ulaşımına yeni yollar eklemeye devam eden Adıyaman Belediyesi, Karapınar Mahallesi Kent Caddesindeki yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalardan birisi olan Karapınar Mahallesi Kent Caddesi'ndeki yol çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, yol açma, düzenleme ve kazı çalışmalarının sürdürüldüğünü dile getirdi.

Gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren cadde sakinleri ise yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Adıyaman Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title