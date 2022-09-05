Kent Caddesinde yol düzenleme çalışması Yerel Haberler Şehir içi ulaşımına yeni yollar eklemeye devam eden Adıyaman Belediyesi, Karapınar Mahallesi Kent Caddesindeki yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. Şehir içi ulaşımına yeni yollar eklemeye devam eden Adıyaman Belediyesi, Karapınar Mahallesi Kent Caddesindeki yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalardan birisi olan Karapınar Mahallesi Kent Caddesi'ndeki yol çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, yol açma, düzenleme ve kazı çalışmalarının sürdürüldüğünü dile getirdi. Gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren cadde sakinleri ise yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Fen İşleri Müdürlüğü Adıyaman Yerel Haberler

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