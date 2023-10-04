Kenger; "Erzurum'a hizmetten onur duyarız"

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan Alpaslan Kenger, görevine başladı ve bir mesaj yayınladı.

Erzurum gibi hayvancılık ve tarımsal üretim potansiyeli yüksek bir şehrin hizmetinde bulunmaktan onur duyacağını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, verdiği mesajda şöyle dedi "Değerli mesai arkadaşlarım, kurumumuzun değerli paydaşları, emeği ile bizlere değer katan üreticilerimiz, çiftçilerimiz; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın teklifi ile atandığım Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevimde, öncelikle, Bakanlığımıza, Dadaşlar Diyarı Erzurum'umuza ve Türkiye Yüzyılı'na yaraşır hizmetler yapmayı diliyor; bu zamana kadar mesleğime ve tecrübelerime katkı sağlayan tüm Mülki İdare Amirlerime, Yöneticilerime ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir bayrak omuzlama görevi olarak gördüğümüz ve bize duyulan güvenin bir sembolü olan bu görevi, öncelikle Erzurum yöremizdeki çiftçilerimizin potansiyelini, kabiliyet ve çalışkanlığını da göz önünde bulundurarak İlimiz ve Ülkemiz ekonomisine, emeği değere dönüştürme olanaklarına sunmak arzusundayız." - ERZURUM