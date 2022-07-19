- Kenenin ısırdığı polis memuru hayatını kaybetti

Adana'nın Tufanbeyli ilçesine Kurban Bayramı tatiline giden polis memuru kene ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Polis memuru için Buruk Mezarlığında düzenlenen törende annesi ve kız kardeşleri ağıtlar yakıp gözyaşlarına boğuldu

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesine Kurban Bayramına giden polis memuru kene ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut Sayar Kurban Bayramında memleketi Tufanbeyli'nin Doğanbeyli Mahallesine gitti. Sayar'ı bayramın ikinci günü kene ısırdı. Kene ailesi tarafından çıkartılırken Sayar, Tufanbeyli Devlet Hastanesine gitti. Daha sonra ise evine geri döndü. İki gün sonra rahatsızlanan Sayar Adana Şehir Hastanesine oradan da Yüreğir Başkent Hastanesine sevk edildi. Sayar bu hastanede iki gün yattıktan sonra dün fenalaşarak hayatını kaybetti. Sayar'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Morgtan bu sabah silah arkadaşlarının omuzlarında Türk Bayrağına sarılı tabutu Buruk Mezarlığına getirildi. Mezarda cenaze yıkandıktan sonra polis mangası tarafından alınan cenaze araca kondu. Bu sırada Sayar'ın annesi Şerife Sayar ve ablası Yasemin Karamık ağıtlar yakıp gözyaşlarına boğuldu. Annenin oğlunun fotoğrafına son bakışı yürekleri yaktı.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'de anne ve ablaya başsağlığı diledi. Bu sırada abla "kardeşimi kurtaramadık" diye ağladı. Cenaze toprağa verilmek üzere Doğanbeyli köyüne götürüldü.