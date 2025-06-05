Kene Isırması Sonucu Hayatını Kaybeden Adam Toprağa Verildi

Kene Isırması Sonucu Hayatını Kaybeden Adam Toprağa Verildi
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kene ısırması sonucu hayatını kaybeden 31 yaşındaki Hacı Mehmet Eker'in cenazesi, Şıhbarak Mahallesi'nde kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi. Eker, 5 gün süren tedavi sürecinin ardından hastanede yaşamını yitirdi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kene ısırması sonucunda hayatını kaybeden adam toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Tomarza ilçesi Şıhbarak Mahallesi'nde iddiaya göre kene ısırması sonucu fenalaşan Hacı Mehmet Eker (31), Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı. 5 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eker'in haziran ayı sonunda düğününün olduğu öğrenildi. Hacı Mehmet Eker'in cenazesi, Şıhbarak Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Eker'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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