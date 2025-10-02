Kenan Eskibağlar: Şehirde Köy Hayatını Yaşatan Adam

Elazığ'da yaşayan Kenan Eskibağlar, 2020 depremi sonrası yıkılacak binaların önündeki fidanları kurtararak boş arazilere dikti. Eskibağlar, kurtardığı fidanlarla şehirde köy hayatını yaşatarak doğaya ve topluma örnek oluyor.

Elazığ'da ikamet eden Kenan Eskibağlar, 2020'de Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası ağır hasarlı ve yıkılacak binaların önündeki fidanları kurtararak boş ve çorak arazilere dikti. Bugüne kadar çoğu meyve ağacı olmak üzere yaklaşık 170 fidanı toprakla buluşturan Eskibağlar, ayrıca söğüt, iğde, kayısı, ceviz ve badem çekirdeklerini de toprakla buluşturarak yeşertmeye devam ediyor. Komşularının da destekleriyle doğaya katkısının yanı sıra özlem duyduğu köy hayatını da şehirdeki evinin önüne taşıyan Eskibağlar, beton yapılar arasında küçük bir köy bahçesi kurarak, kent yaşamı içinde köy kültürünü yaşatmaya çalıştığını ifade etti.

"170'e yakın ağaç diktim ve son nefesime kadar da dikeceğim"

Çalışması ile hem çevreye hem de toplumsal yaşama katkı sağlayan Kenan Eskibağlar, "Çölleşmiş veya kurumuş tarafta olan her yeri ağaçlandırmak için mücadelemi veriyorum. Elimden geldiği kadar her taraftan da topluyorum. Buna arkadaşlarımız ve sitede oturduğumuz komşularımız da eşlik ediyor. Onlarla beraber aynı şekilde bütün her tarafı yeşillendirmeye çalışıyoruz. Orman yangınlarından sonra en azından bizler de güzel şeylere vesile olmaya çalışıyoruz. 2020 Elazığ'da yaşanan depremden sonra yıkılan evlerin bahçelerine kepçeler girmeden, orada çıkartabildiğim fideleri ve meyve ağaçlarını çıkarttım. Hepsini götürüp herhangi bir boş olan araziye dikmeye başladım. Bu da beni mutlu etmeye başladı ve keyif vermeye başlayınca yıl 2025 oldu ve halen daha dikmeye devam ediyorum. Özlem duyulan köy hayatını şehirde de yaşamaya başladım. 2020'den beri 170'e yakın ağaç diktim ve son nefesime kadar da dikeceğim. Bizim orada beklentimiz, bir kuş dalına konsa ve bir meyve yese veyahut onun gölgesinde birinin oturması bile bana yeterli" dedi.

"Özlem duyulan köy yaşamının şehirde yaşatılması gerçekten mutluluk verici bir durum"

Eskibağlar'ın çabasını fark ettiğini ifade eden İhsan Babürhan ise yaşanan felaketlerin ardından bu umut verici çalışmaların herkese örnek olması gerektiğini vurgulayarak, "İlimizde yaşanan deprem, ülkemizde yaşanan yangınlar, bu felaketlerin yanında bu şekilde olumlu güzelliklerin olması çok güzel. Toprağa can verilmesi, insanların yanında ve dediğimiz gibi o özlem duyulan, hasret duyulan köy yaşamının şehirde yaşatılması gerçekten mutluluk verici bir durum. Yoldan geçerken bu vatandaşımızı kaldırım kenarında fideleri dikerken gördüğümde çok mutlu oldum. Bunu mutlaka paylaşmamız gerektiğine inandım. Bu paylaşımla beraber de şu anda amacımız tüm Türkiye'de ve dünyada insanların duyarlı olup, yaşadığımız dünyayı güzelleştirmesi ve yaşanabilir bir hale getirmesidir" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ