Kemikli Rampaları'nda Bayram Dönüş Yoğunluğu

Kemikli Rampaları'nda Bayram Dönüş Yoğunluğu
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Kurban Bayramı tatilinin son gününde Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda İstanbul yönüne doğru uzun araç kuyrukları oluştu. Bölge Trafik ekipleri, güvenli ulaşım için kontrollerini sürdürüyor.

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda bayram tatili dönüş yoğunluğu sürüyor.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların memleketlerinden evlerine dönüşü saatler ilerledikçe artarak devam ederken, kilometrelerce uzun araç kuyrukları oluşmaya başladı. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan bin 325 rakımlı Kemikli Rampaları'nda, İstanbul istikametine trafik yoğunluğu devam ediyor. Tatil bölgelerinden ve memleketlerinden dönüşe geçen binlerce vatandaşın dönüşü trafikte yoğunluğu artırırken, Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik ekipleri ise ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi için güzergahlarda kontrollerini sürdürüyor.

Zaman zaman trafiğin durma noktalarına geldiği ve kilometrelerce uzun araç trafiği ise havadan dron ile görüntülendi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

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