Kemer'deki park ve okullar onarılıyor - Haberler

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Kemer'deki park ve okullar onarılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kemer'deki park ve okullar onarılıyor

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park ve okullarda bakım ve tamirat işlerine devam ediyor.

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park ve okullarda bakım ve tamirat işlerine devam ediyor.

Belediye ekipleri, Kemer'in tüm mahallelerindeki okullar, parklar, oyun grupları, spor aletleri, bahçe çitleri, çöp kutuları, banklar, piknik masaları, aydınlatma direkleri, pergole ve çardaklarda bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Okullarımız ve parklarımızda yer alan oyun grupları, banklar, pergole ve çardaklar ile çöp kutuları gibi tüm alanlarda bakım ve tamirat işlerimizi rutin olarak sürdürüyoruz. Zamanla tahrip olan yerlerin tamirini yapıyoruz. Ayrıca kullanılamayacak durumda olan yerleri de yenileriyle değiştiriyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Kemer Belediyesi Kemer Yerel Haberler

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